Rinnovo del contratto e attenzione per dissesto idrogeologico: i forestali in sciopero

Grosseto. È in programma per domani, venerdì 31 maggio, a Firenze, lo sciopero dei lavoratori forestali per il rinnovo del contratto regionale. Dalle 10 alle 12, inoltre, è previsto un presidio organizzato da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil in piazza Duomo, davanti alla sede della Regione Toscana, che vedrà i lavoratori del settore manifestare per chiedere il rinnovo del documento.

“Il dissesto idrogeologico va combattuto anche attraverso l’impegno a non distogliere più un centesimo dalle risorse stanziate per la forestazione – dichiarano i segretari provinciali di Flai Cgil, Paolo Rossi, Fai Cisl, Antonella Biondi, e Uila Uil, Federico Capponi –. La manutenzione della montagna è indispensabile per garantire un buon funzionamento dei nostri fiumi e, di conseguenza, limitare i rischi di esondazioni. Per questo, domani, rivendichiamo il doveroso rinnovo del contratto regionale, che interessa 400 operai forestali in tutta la Toscana, che è scaduto da 17 mesi, ma anche il ruolo attivo di questi lavoratori nella gestione del demanio forestale”.

Le organizzazioni sindacali ricordano che nel mese di novembre, la Toscana è stata colpita da una grave alluvione e che il ruolo dei forestali è fondamentale per combattere il dissesto idrogeologico montano, soprattutto in una fase di cambiamento climatico come quella attuale.

“C’è un’antica massima – ricordano Rossi, Biondi e Capponi – che dice che ‘la pianura si difende dal monte’. Coloro che si definiscono attenti alla condizione ambientale e pronti a combattere il dissesto idrogeologico devono passare dalle parole ai fatti, garantendo risorse da destinare al settore e il loro corretto utilizzo. L’ottimizzata gestione della delega regionale forestale è elemento indispensabile per evitare danni ingenti che colpiscono il nostro territorio. Ci chiediamo che fine hanno fatto i buoni intenti dei partiti, che a parole affermano la necessità di una legge sul salario minimo e che poi da gestori della delega forestale Toscana si sottraggono alle proprie responsabilità, non creando le condizioni per rinnovare contratti di lavoro che portano ad avere retribuzioni di partenza che si attestano al di sotto del salario minimo proposto in Parlamento. Per questi motivi domani, venerdì 31 maggio, i forestali toscani, anche provenienti dalla provincia di Grosseto, sciopereranno per l’intera giornata e manifesteranno coi sindacati davanti alla sede della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, dalle 10 alle 12″.