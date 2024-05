Lavoro, l’appello della Cgil: “I giovani vadano a firmare per i referendum”

Grosseto. Già ben oltre le 300mila firme a livello nazionale, e superata quota 2.600 in provincia di Grosseto, dove il primo banchetto è stato montato il 25 aprile in piazza Dante, nel capoluogo maremmano.

Sono i numeri significativi della raccolta delle firme per i quattro referendum sui quali è mobilitata la Cgil.

«La macchina dei volontari sta oramai lavorando a pieno regime – spiega Eleonora Bucci, responsabile dell’organizzazione della Cgil grossetana – e sono già stati stabiliti alcuni calendari per i banchetti che si svolgono nei centri della provincia, dove i cittadini potranno trovare volantini esemplificativi dei contenuti referendari e i certificatori delle loro firme. Oltre che ai banchetti, poi, è possibile firmare referendum sia direttamente nelle sedi della Cgil, sia via internet, utilizzando il proprio Spid. Una modalità ancora poco utilizzata, appena 116 le firme nella nostra provincia, probabilmente perché non è diffusa la conoscenza che è possibile farlo sia visitando la nostra pagina https://www.cgil.it/referendum, sia inquadrando con il proprio smartphone il codice QR che si trova sulle pagine Facebook e un po’ ovunque sul web. È una procedura molto semplice e veloce, che fa risparmiare tempo a chi non può recarsi ai banchetti per firmare i moduli cartacei. Le persone comunque stanno rispondendo positivamente e contiamo di raggiungere la soglia del milione di firme molto velocemente».

I referendum

Quattro i quesiti referendari sui quali la Cgil chiede le firme, associati ciascuno a una scheda di colore diverso: rossa per abrogare la normativa del Job Act che impedisce il reintegro per ingiusto licenziamento; gialla per abrogare il tetto all’indennizzo per l’ingiusto licenziamento; verde per abrogare alcune norme che favoriscono i contratti a tempo determinato; blu per abrogare il divieto di responsabilità solidale delle aziende committenti nelle catene del subappalto.

«Tante firme in così poco tempo – sottolinea Monica Pagni, segretaria della camera del lavoro di Grosseto – stanno a dimostrare che si possono ancora raggiungere le persone anche essendo marginalizzati dal sistema dell’informazione controllato dal Governo. E questo succede perché la Cgil ha mantenuto integra un’autonoma organizzazione di militanza e capacità di mobilitazione valoriale che le consentono di stare in mezzo alla gente. I quattro referendum che proponiamo ai cittadini toccano questioni determinanti per la qualità del lavoro, che negli ultimi vent’anni è stata sacrificata per privilegiare la distribuzione dei profitti a pochi. Lo dimostrano, purtroppo ancora una volta, le statistiche plumbee delle morti sul lavoro: con una media di tre al giorno, e picchi tragici di 7 persone che ci hanno rimesso la vita, come è successo martedì scorso.

Per questi motivi mi rivolgo in modo particolare alle ragazze e ai ragazzi, perché questi referendum sono importanti soprattutto per loro. Per garantire loro un salario adeguato, contratti di lavoro non ostaggio della precarietà, condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro non messi a repentaglio dai subappalti a catena che deresponsabilizzano la committenza. A loro per primi chiedo di aiutare la Cgil a raccogliere le firme, di mobilitarsi per tornare a contare costruendosi con le loro mani un futuro più giusto e più sereno».

Dove firmare