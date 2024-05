Edilizia, Confartigianato: “Preoccupa la stretta del Governo sui superbonus”

Grosseto. Luca Grechi, responsabile del settore edile di Confartigianato Imprese Grosseto, esprime preoccupazione per l’emendamento alla legge di conversione del D.L. 39/2024 che prevede una stretta sui superbonus.

“L’introduzione dell’obbligo di diluire in 10 anni, invece che in 4-5 come finora previsto, i crediti maturati per gli interventi dei superbonus, con applicazione retroattiva della misura, a partire dal 1° gennaio 2024, rappresenta un elemento di forte criticità per le imprese del settore edile – afferma Luca Grechi –. Coloro che legittimamente hanno applicato ai propri clienti lo sconto in fattura, si troveranno ad avere un flusso di denaro inferiore a quello pianificato. E, pur vantando dei crediti nei confronti dell’erario, saranno obbligati a versare imposte e contributi. Per un settore a corto di liquidità come quello edile tutto questo si traduce nel rischio del blocco dei lavori.”

La detraibilità in 10 anni delle spese per interventi con il Superbonus riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025.

“La misura porterà ad un incremento dei debiti non onorati e all’applicazione di conseguenti sanzioni – aggiunge Luca Grechi – mettendo in grave difficoltà l’intero settore casa con conseguenze non solo per le imprese edili, ma anche per l’indotto.”

“Se poi passa il principio della retroattività – conclude Grechi –, chi può garantire che lo stesso non accada anche su altre misure? Tutte questo rischia di aumentare la sfiducia delle imprese e delle famiglie nei confronti dei bonus statali e della loro affidabilità nel tempo.”