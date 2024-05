Verso le amministrative: Cna incontra i candidati sindaco

Follonica (Grosseto). Mettere a confronto e conoscere i programmi degli aspiranti alla carica di primo cittadino è un modo utile per arrivare al voto consapevoli. Per questo Cna Grosseto ha organizzato per lunedì 13 maggio, alle 21, al Casello idraulico di via Romaun incontro, aperto a tutti, con i candidati sindaco di Follonica.

Matteo Buoncristiani, Franca Ciani e Andrea Pecorini, quindi, saranno presenti per illustrare le loro idee e i piani di sviluppo per la città del golfo, durante un dialogo con Riccardo Breda, presidente, e Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

“Crediamo – dichiarano dall’associazione – che occasioni come questa siano importanti per affrontare le tematiche di interesse di una comunità che è fatta da cittadini, ma anche da titolari di impresa che ogni giorno si impegnano, investono sul territorio e contribuiscono alla crescita della nostra economia. Le sfide che ci attendono per il futuro sono complesse e devono essere condivise e sostenute dalla politica. Proprio per questo stiamo organizzando anche altri incontri nei comuni che andranno al voto”.

All’appuntamento saranno presenti anche alcuni dirigenti di Cna Grosseto e titolari di aziende follonichesi.