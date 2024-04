Formazione per i mediatori: sinergia fra Ordine degli avvocati e Camera di commercio

Grosseto. È stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra Centro Studi e Servizi, azienda speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, e l’Ordine degli avvocati di Grosseto per promuovere la formazione specifica dei mediatori. E’ stata così stabilita tra i due enti una proficua collaborazione, al fine di agevolare ed incentivare la formazione dei professionisti che operano nella risoluzione alternativa delle controversie.

La procedura di mediazione in ambito civile e commerciale, in particolare, figura quale principale metodo di giustizia consensuale nella composizione del conflitto e la recente riforma legislativa ne ha fortemente rinnovato il modello, ampliando le materie in cui la mediazione è d’obbligo e riconoscendo un ruolo chiave ai mediatori. Anche la formazione iniziale e continua di tali professionisti è stata oggetto di intervento legislativo, prevedendo titoli, competenze professionali e strutturati percorsi di aggiornamento, sempre più specialistici, in ragione sia del ruolo che della funzione, anche sociale, che tale procedura di composizione delle liti ha assunto.

Proprio al fine di offrire un percorso di formazione obbligatoria altamente qualificato ai professionisti che fanno parte dell’elenco mediatori iscritti all’Organismo di mediazione forense (Omf) di Grosseto, è stato siglato il protocollo tra l’Ordine degli avvocati di Grosseto ed il Centro Studi e Servizi della Camera di commercio. Il Centro, infatti, è già organismo di mediazione iscritto anch’esso al Ministero della Giustizia, dove è accreditato anche come ente di formazione per l’aggiornamento dei mediatori. L’Omf di Grosseto, invece, è organismo di mediazione di natura ordinistica, fortemente rinnovato nel corso dell’ultimo anno, anche attraverso un’operazione di riorganizzazione regolamentare ed operativa.

Con questo protocollo, fortemente voluto dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto, l’avvocato Alessandro Oneto, tramite la propria Commissione Adr civile coordinata dal consigliere avvocato Mariangela Ciotoli, e dal dirigente del Centro della Camera di commercio dottor Michele Lombardi, i due partner si sono impegnati a cooperare per la promozione di corsi altamente specializzanti, per garantire ai professionisti di settore una scelta formativa di livello. Una scelta, quindi, volta a implementare la qualità del servizio per la comunità di riferimento.

I corsi del Centro, a disposizione di coloro che svolgono o che intendono svolgere la funzione di mediatore presso l’Omf di Grosseto, in quest’ottica saranno dunque organizzati in sinergia con l’Ordine degli avvocati grossetano, in virtù delle intese raggiunte con il protocollo, con agevolazioni anche economiche.