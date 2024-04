Il Monte dei Paschi di Siena assume 300 persone

Grosseto. Banca Monte dei Paschi di Siena assumerà 300 persone per inserirle nel proprio organico.

“È la conseguenza – afferma Claudia Rossi, segretaria della Fisac Cgil Grosseto – dell’azione dei mesi scorsi, prima che fossero noti gli ottimi dati dell’ultimo bilancio, quando il sindacato ha chiuso con lungimiranza accordi che guardavano allo sviluppo dell’azienda,

Peraltro, riteniamo quest’iniziativa solo il primo passo per realizzare gli obiettivi fissati sulla ripresa del processo di rafforzamento dei livelli occupazionali. Che hanno così fortemente risentito negli ultimi anni degli imponenti ridimensionamenti degli organici, obbligati dai vincoli degli organismi di vigilanza.

L’ingresso di diplomati e laureati si tradurranno in nuovo personale che sarà dedicato anche al territorio della provincia di Grosseto e questo avrà finalmente un impatto positivo su chi già lavora nelle filiali, che da troppo tempo era sottoposto a stress da super lavoro, in un contesto di tensione e difficoltà rispetto al futuro della banca.

Al management aziendale abbiamo chiesto che i primi ingressi possano verificarsi già prima del periodo estivo, proprio per dare quanto prima sollievo alle filiali in gravi difficoltà di organico e per consentire anche i conseguenti avvicinamenti di molti colleghi che ora lavorano lontano dalla propria residenza.

Monte dei Paschi è una banca fortemente presente sul nostro territorio e ci auspichiamo che queste nuove assunzioni abbiano anche un effetto di mitigazione del fenomeno della desertificazione bancaria. Confidando che si riesca così a presidiare anche le filiali nei territori più periferici, scongiurando chiusure e scegliendo almeno le aperture a giorni alterni, come oggi avviene ad esempio a Roccalbegna e Selvena, così da offrire un servizio più completo mantenendo i rapporti umani nelle piccole comunità dove particolarmente elevata e la quota di popolazione anziana. Per avere informazioni sulle assunzioni, chi fosse interessato potrà scrivere alla casella di posta elettronica che come coordinamento abbiamo attivato: info.cgil.assunzionimps@fisacmps.it”.