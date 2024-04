Confartigianato sbarca in centro storico: inaugurazione della nuova sede

Grosseto. Confartigianato Imprese Grosseto inaugura la nuova sede nel centro storico di Grosseto con un doppio appuntamento venerdì 19 aprile: alle 10.30, nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema, in corso Carducci 14, si terrà il convegno “Dal cuore di Grosseto Confartigianato lancia Percorsi accoglienti”, un progetto che riconosce agli artigiani il ruolo di ambasciatori del territorio attraverso una proposta di percorsi turistici dedicati alla scoperta della città. Seguirà, alle 12.30, il taglio del nastro della nuova sede di Confartigianato Imprese Grosseto aperta nel centro storico, in strada Corsini numero 13 (ex piazza della Palma). Nella stessa sede riapre a Grosseto dopo tanti anni anche il Movimento Cristiano Lavoratori.

Al convegno interverranno: Mauro Peruzzi Squarcia, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Grosseto; seguirà l’intervento di Filippo Ribisi, vicepresidente nazionale di Confartigianato con delega al mezzogiorno dal titolo “La visione nazionale di Confartigianato e l’attualizzazione locale”; Valentina Margiotta (imprenditrice), che parlerà del “Progetto percorsi di accoglienza, l’artigiano diventa mediatore fra prodotto e territorio, artigianato tessile a Palermo”; Fabio Menicacci, presidente nazionale di Anap, illustrerà “I casi di Matera, Palermo, Cremona”; Fabio Becherini, direttore Banca di Tema, su “Case History con Banca Tema”. Interverranno inoltre Francesco Manneschi (direttore di Nomos); Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto. Modererà Marco De Santis.

“L’apertura di Confartigianato Imprese Grosseto nel centro storico – commenta Mauro Ciani, segretario provinciale dell’associazione – nasce dalla volontà di riconoscere e sottolineare il valore del centro cittadino e di essere sempre più vicini alle imprese e alla comunità. Con la nostra presenza vogliamo inoltre poter contribuire in modo più incisivo alla nascita di iniziative che aiutino le imprese a rivitalizzare il centro storico. Una di queste è sicuramente ‘Percorsi accoglienti’. Si tratta di un progetto nazionale di Confartigianato, sperimentato già con successo in altre regioni d’Italia, che riconosce il ruolo dei piccoli artigiani come ambasciatori del territorio attraverso la proposta di itinerari turistici tesi a valorizzare le botteghe artigiane e i luoghi in cui operano. I turisti, quando si trovano nel centro storico di una città o di un borgo del nostro Paese, non chiedono solo indicazioni turistiche, ma anche consigli, forniti da chi quel territorio lo vive e lo conosce veramente. E chi meglio di un artigiano può assolvere a questa funzione? Il progetto intende offrire un’alternativa alla standardizzazione dell’offerta turistica e alla desertificazione di molte comunità locali rilanciando gli imprenditori come protagonisti del made in Italy attraverso un nuovo concept di itinerario, un modello di organizzazione e di gestione delle risorse turistiche e culturali, basato sulle persone e le loro competenze.”

Riapre anche il Movimento Cristiano Lavoratori: “Siamo felici dopo tanto anni di assenza – spiegano dal Movimento – di riaprire finalmente una sede a Grosseto. Se l’associazione Confartigianato nasce per tutelare gli imprenditori, il Movimento porta avanti la tutela dei lavoratori secondo le dottrine sociali della Chiesa, sia dal punto di vista della formazione che della sicurezza, tema che ci sta particolarmente a cuore.”

I servizi

Nella nuova sede di Confartigianato verranno offerti tutti i servizi dell’associazione, come: assistenza su credito e finanziamenti, sicurezza sul lavoro e ambiente, Caaf e patronato, assistenza fiscale e amministrazione del personale, sportello energia, assistenza politico sindacale, formazione, agenzia per il lavoro. Inoltre, i cittadini e gli associati potranno usufruire di nuove opportunità: educazione digitale (Spid, carta d’identità elettronica, posta certificata), spazi di coworking, una vetrina per l’artigianato artistico, servizi di assistenza legati alla disabilità o alla fragilità a cura dell’associazione Nomos.

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Informazioni: tel. 0564.419611 – e-mail grosseto@artigianigr.it.