Its Turismo e Beni culturali: un incontro per presentare il corso di specializzazione gratuito

Follonica (Grosseto). Dopo il grande successo della giornata dedicata all’orientamento per i ragazzi e le ragazze delle scuole dello scorso 9 febbraio, la Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione delle Colline Metallifere propone un nuovo appuntamento, questa volta dedicato alla formazione e alla specializzazione.

Si tratta di una giornata dedicata alla presentazione del corso di specializzazione biennale gratuito pensato per diplomati e laureati tra i 18 e i 55 anni che desiderano impiegarsi nel settore del turismo e dei beni culturali. Grazie al corso sarà possibile contribuire a rispondere alla crescente domanda di lavoro proveniente dalla filiera del turismo e dei beni culturali, molto forte sul territorio. Il corso avrà sede a Follonica e partirà a ottobre 2024. Le iscrizioni sono aperte: https://www.fondazionetab.it/corsi/67/wellness_hospitality_management.html

L’incontro

Appuntamento a lunedì 15 aprile, alle 17, nella sala Tirreno di via Bicocchi 53 a Follonica. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Barbara Catalani, interverrà Marco Gonzi, direttore dei corsi Toscana meridionale Its Tab, che illustrerà il corso nei dettagli e sarà a disposizione per rispondere alle domande degli interessati.

Il corso, come detto, dà l’opportunità di ottenere competenze e conoscenze legate al mondo del turismo, in particolare sulla gestione dell’hospitality in strutture di prestigio. Sono previste 2000 ore di formazione: 1100 di aula e laboratorio con docenti esperti e 900 di stage in azienda.

Ecco gli ambiti di studio: Wellness Management; Promozione e gestione del turismo e degli eventi culturali; Promozione e marketing; Inglese per la gestione dell’accoglienza; 120, infine, le ore di project work. Al termine del percorso si otterrà il diploma di V livello Eqf e la possibilità di attivare contratti di apprendistato in aziende del territorio.

“La giornata del 15 aprile sarà interamente dedicata alla presentazione di questo nuovo percorso formativo, ideato e pensato a partire dalle specificità dei nostri territori e, dopo un’attenta analisi dei suoi bisogni realizzata da Irpet in collaborazione con la Conferenza zonale dell’educazione e istruzione delle Colline Metallifere – afferma Barbara Catalani, assessore alle politiche culturali, educative e giovanili del Comune di Follonica e presidente della Conferenza zonale delle Colline Metallifere –. La mattina avranno luogo sessioni di presentazione nell’Istituto superiore di Follonica, mentre il pomeriggio sarà organizzato un tavolo di lavoro tecnico con gli insegnanti per la predisposizione dei piani di studio. A partire dalle 17 inizierà l’ultima fase della giornata, quella dedicata alla presentazione alla cittadinanza e aperta a tutti gli interessati: studenti della scuola secondaria di primo grado, studenti degli istituti superiori dei comuni limitrofi, genitori e addetti ai lavori in ambito turistico e culturale”.

Per informazioni sul corso: e-mail info@fondazionetab.it, tel. 055.8891366, cell. 389.9161063.

La Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione delle Colline Metallifere

La Conferenza zonale riunisce i Comuni di Follonica (capofila), Massa Marittima, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Montieri e Monterotondo Marittimo. Si occupa di programmazione e progettazione in ambito di educazione, istruzione, orientamento e formazione, rendendo così effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita.