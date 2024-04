Erosione costiera: Confesercenti chiede un incontro ai Comuni che hanno ricevuto finanziamento

Grosseto. Sono quattro i Comuni costieri maremmani che hanno ricevuto dalla Regione Toscana i finanziamenti per il contrasto all’erosione costiera: Castiglione della Pescaia, Capalbio, Follonica e Scarlino. A questi Fiba Confesercenti ha inviato una lettera per richiedere un incontro.

Nei mesi scorsi Fiba Confesercenti aveva partecipato alla riunione con l’assessore regionale Monni, riunione in cui si informavano i Comuni costieri del bando da 3 milioni di euro per erosione e ripascimento.

In quell’occasione Confesercenti chiese una maggior collaborazione con i Comuni domandando nuovamente alla Regione di monitorare sul reale coinvolgimento del territorio e delle associazioni.

In questa ottica di collaborazione Confesercenti ha voluto inviare una lettera ai quattro Comuni maremmani che hanno vinto il bando per finanziare opere di manutenzione e rimodellamento stagionale delle spiagge.

Il direttore, Andrea Biondi, e il presidente provinciale di Fiba Confesercenti, Claudio Pierini, hanno richiesto un incontro ai Comuni, per «essere ragguagliati sulla progettazione esecutiva e conseguente esecuzione dei lavori di contrasto all’erosione costiera, dato che naturalmente la difesa dell’erosione costiera è questione vitale per l’attività economica delle aziende della balneazione aderenti alla nostra associazione di categoria, oltre che per l’intero sistema turistico locale».

I lavori

I lavori finanziati sono, a Castiglione della Pescaia, riprofilatura straordinaria di tratti della spiaggia Rocchette e Punta Capezzolo (350.000 euro di finanziamento regionale), a Capalbio, riprofilatura della spiaggia nelle località Macchiatonda e Torba (100.000 euro di finanziamento regionale e 10.000 di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 110.000 euro), a Follonica, manutenzione della barriera antistante il Bagno Oasi e dei pennelli antistanti il Villaggio The Sense (250.000 euro di finanziamento regionale e 30.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 280.000 euro) e manutenzione dell’arenile di Follonica (100.000 euro di finanziamento regionale e 15.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 115.000 euro), a Scarlino, ripristino del litorale (200.000 euro di finanziamento regionale).