“Agroalimentare in evoluzione”: quattro incontri per le imprese organizzati da Cna e Asl

Grosseto. Conoscere le tecniche per gestire le materie prime nel settore agroalimentare è fondamentale per la sicurezza del cliente, il rispetto delle norme e la qualità del prodotto elaborato.

Per questo, Cna Agroalimentare Grosseto, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana sud est, ha organizzato un ciclo di quattro incontri gratuiti dal titolo “Agroalimentare in evoluzione: normative e pratiche di eccellenza“.

“Abbiamo pensato – spiega Debora Pizzetti, coordinatrice di Cna Agroalimentare Grosseto – di creare occasioni di approfondimento e aggiornamento, molto importanti per chi opera nel settore, strategico per la nostra economia, e che ha impatti importanti sulla salute e il benessere. Per questo, ringraziamo l’Azienda sanitaria per aver accettato il nostro invito e aver collaborato alla realizzazione del calendario e il Caseificio sociale di Manciano e la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano per avere deciso di ospitare due degli incontri in calendario”.

“Il Dipartimento di Prevenzione – dichiara Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana sud est – partecipa a questa iniziativa della Cna con l’intento di facilitare la conoscenza delle norme sanitarie che regolano la produzione e lavorazione degli alimenti, questo nell’ottica di una collaborazione tra la Asl ed il mondo produttivo volto a migliorare la sicurezza alimentare delle nostre produzioni agroalimentari”.

Il programma

Si parte venerdì 12 aprile, dalle 10 alle 12, nella sede del Caseificio sociale di Manciano, in località Piano di Cirignano, con l’incontro sul tema “Produzione primaria del latte e relativa trasformazione; focus sui mangimi animali e contaminazione nella filiera da escherichia coli”. A trattare gli argomenti saranno il dottor Marcello Periccioli e il dottor Jacopo Silvestri, dell’Azienda Asl Toscana sud est, e la dottoressa Vanessa Bettini.

Il secondo appuntamento, dedicato a “Cacciagione e lavorazione del pesce crudo con focus sul rischio anisakis; gestione del rischio allergeni nelle attività alimentari dai requisiti burocratici, strutturali, formativi e operativi”, è in programma nella sede di Cna di Follonica, in strada provinciale Aurelia Vecchia 1325, martedì 7 maggio, dalle 16 alle 18.30. Gli interventi saranno a cura del dottor Tommaso Tardella, del dottor Luigi Scarano e del dottor Marcello Periccioli, dell’Azienda Usl Tosnca sud est, e della dottoressa Vanessa Bettini.

Mercoledì 15 maggio, sempre dalle 16 alle 18.30, si parlerà di “Etichettatura del vino e dell’olio, tracciabilità dei prodotti e certificazioni sanitarie”, nell’incontro ospitato dalla Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, nella loro sede di Saragiolo. Gli interventi saranno a cura del dottor Massimo Mannucci e del dottor Leonardo Ginanneschi, dell’Azienda Usl Toscana sud est, e della dottoressa Vanessa Bettini.

A chiudere il ciclo di approfondimenti sarà l’incontro di martedì 4 giugno, quando, il dottor Massimo Mannucci e la dottoressa Giovanna Liberati, dell’Azienda Usl Toscana sud est, e la dottoressa Vanessa Bettini, tratteranno “La nuova normativa sugli additivi alimentari”. Questo ultimo appuntamento è in programma, sempre dalle 16 alle 18.30, nella sede Cna di via Birmania a Grosseto.

Per aderire agli incontri è possibile scrivere a d.pizzetti@cna-gr.it o chiamare il numero 335.1474729.