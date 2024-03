Pasqua in Maremma, i dati e le testimonianze di imprenditori Confesercenti: “Segnali positivi”

Grosseto. «Il periodo pasquale, che è tradizionalmente l’anticipazione della stagione estiva, quest’anno pare annunciarsi positivamente sia come prenotazioni che come impegno di spesa»: Amedeo Vasellini, presidente di Assohotel Confesercenti e titolare dell’hotel Terme Leopoldo II di Lorena, è fiducioso per quanto riguarda il ponte pasquale, nonostante una Pasqua così anticipata trovi alcune strutture ancora chiuse.

«Pur permanendo le incognite dovute alla situazione meteo che in questo periodo incide ancor maggiormente sulle scelte dei turisti, il trend appare positivo. Anche per quanto riguarda la lunghezza del soggiorno», prosegue Vasellini.

Una situazione, quella che emerge dalle imprese aderenti ad Assoturismo Confesercenti Grosseto, in linea con i dati nazionali, che parlano di una crescita dell’1,2% rispetto allo scorso anno, specie per quanto riguarda le presenze straniere, mentre una leggera flessione la si riscontra per il turismo interno, quello italiano. Se però gli stranieri prediligono le città d’arte, sono gli italiani a scegliere la costa, ossia territori come il nostro, su cui però l’incognita climatica incide ancora di più.

«Le città d’arte restano le mete preferite per molti turisti soprattutto in un periodo in cui la stagione meteorologica è ancora incerta – afferma Pietro Gavazzi, titolare dell’hotel Il Giardino, oltre che dell’omonimo stabilimento balneare, e componente della presidenza di Confesercenti Follonica -. Il mare resta per la nostra zona l’attrattore principale, purtroppo il calendario con una Pasqua bassa e l’incertezza meteorologica prevista per i prossimi giorni potrebbe non favorire un weekend lungo. Al momento i dati sono incoraggianti per l’avvio della stagione estiva con richieste e prenotazioni da diversi Paesi europei che considerano il nostro mare toscano e il nostro territorio un valore aggiunto legato alla gastronomia».

Parla di Pasqua “oltre le aspettative” Isacco Sforza, Sales & Marketing Manager della Fattoria San Lorenzo: «Per Pasqua, rispetto al 2023, abbiamo un leggero aumento dell’occupazione del 3% con il totale gestione ricavi che sale di un + 8%. In sostanza abbiamo venduto leggermente di più e meglio. Rispetto al 2022 siamo invece in calo di un 10% generale, sia per occupazione sia per incremento di spesa, ma sappiamo che il 2022 fu una bolla da non considerare. In conclusione, una Pasqua oltre le aspettative, visto e considerato che è arrivata molto presto con tutte le incognite del caso. La notizia non buona è che aprile non sta promettendo bene, siamo ad oggi dietro rispetto allo stesso periodo del 2023 per le prenotazioni di questo mese, che appare molto fiacco in trend negativo sia in occupazione sia in revenue. Valutando Pasqua e aprile, la sensazione è che si faccia un ulteriore sforzo per godere della Pasqua per poi frenare».

«Permangono le problematiche legate al territorio che, se da una parte tanto offre in termini di paesaggio – prosegue Vasellini -, varietà di location e di situazioni esperienziali, dall’altro presenta criticità dal punto di vista infrastrutturale per quel che viene immediatamente percepito dal turista; si parla della solita viabilità più o meno complicata per arrivare nel nostro ambito turistico, si parla di altre difficoltà dovute a una manutenzione non sempre ottimale dei siti di destinazione turistica. Nel complesso, pur non potendosi lamentare oltre il dovuto, gli operatori turistici chiedono una maggior collaborazione con le amministrazioni nella fase preliminare di individuazione di progettualità programmatica e l’individuazione dei capitoli di spesa, specie per quanto riguarda l’utilizzo dell’imposta di soggiorno».

Secondo Vasellini se ovviamente i riconoscimenti al territorio sono importanti, è bene che questi arrivino anche per l’efficienza e la capacità di gestione, non solo per la bellezza che la natura ci ha donato.