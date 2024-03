Come orientarsi nel mercato libero: incontro con Federconsumatori promosso da Cna Pensionati

Grosseto. Dal 10 gennaio scorso si è concluso il mercato tutelato per il gas metano e a luglio il medesimo cambiamento interesserà quello dell’energia elettrica.

Con la fine del mercato tutelato diventa sempre più importante, soprattutto per alcune categorie di persone, in particolare i soggetti più vulnerabili, avere informazioni, molto utili per non sottoscrivere contratti capestro o, addirittura, essere truffati.

Per questo motivo Cna Pensionati Grosseto ha organizzato, grazie alla collaborazione con Federconsumatori, un incontro sul tema, in programma per lunedì 25 marzo, alle 15.30, nella sala conferenze “Maurizio Masini”, in via Birmania 96. L’evento è aperto a tutte le persone interessate.

“Abbiamo pensato – commenta Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto – di organizzare un incontro di approfondimento e confronto su un tema che interessa tutti i cittadini: avere informazioni concrete e orientarsi, infatti, può fare la differenza nel bilancio familiare e questo è particolarmente importante per i nostri pensionati. Ringraziamo quindi anche Federconsumatori Grosseto che darà il proprio contributo, accanto agli esperti di Cna”.

Durante l’incontro, che è gratuito e aperto a tutti, saranno illustrate le caratteristiche del mercato libero, le specifiche necessarie per rientrare nella categoria di clienti che ha diritto a rimanere nel servizio di maggior tutela, ma anche gli elementi da valutare se si intende sottoscrivere un contratto con un nuovo gestore.

Dopo i saluti di Lidio Del Pasqua, che aprirà l’incontro, sono previsti, quindi, gli interventi di Giorgio Romualdi, presidente di Federconsumatori Grosseto, e di Jacopo Sabatini, referente dell’ufficio energia di Cna Ambiente & Sicurezza.