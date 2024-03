Progetto LandSea: alla scoperta dell’antico lago Prile e dei prodotti tipici

Grosseto. Domenica 17 marzo si è svolto l’evento finale del progetto LandSea. Si tratta dell’iniziativa promossa da Far Maremma, con la collaborazione di alcuni stakeholder locali, produttori, guide ambientali escursionistiche e cooperative di pesca, tra le quali hanno avuto un ruolo attivo l’associazione Terramare Asd, la Tenuta San Carlo e la cooperaiva San Leopoldo.

Circa 50 gli attori locali che hanno partecipato all’evento finale, dove è stato riassunto l’excursus del progetto LandSea, la sua ratio, l’area di implementazione e quali sono stati i suoi risultati principali. Tra questi anche il LandSea Discovery Tour “Prile 360°”, l’itinerario tra terra e mare alla scoperta dell’antico lago Prile e dei prodotti tipici di questa terra e di questo mare.

Prile 360° è un percorso ad anello percorribile anche in più giorni, a piedi o in bicicletta, che da Grosseto raggiunge il Parco della Maremma e prosegue verso Vetulonia passando per Principina e attraversando la Diaccia Botrona per poi tornare a Grosseto sostando, come ultima tappa, a Roselle con visita al sito archeologico. Un percorso tra natura, cultura storia e tradizioni enogastronomiche.

La giornata è proseguita con il test di una parte dell’itinerario, 8 chilometri immersi nella fantastica “Maremma amara”, con partenza dal centro aziendale della Tenuta San Carlo, assaggio di prodotti locali della tenuta e spiegazione dei metodi di coltivazione.

I partecipanti hanno attraversato un angolo di pineta granducale poco conosciuto, fino ad arrivare alla zona dei chiari retrodunali e alle stupende dune del Parco regionale della Maremma, proseguendo per Marina di Grosseto, dove i pescatori della cooperativa San Leopoldo hanno preparato un assaggio di prodotti a base di pesce da loro pescato e trasformato e hanno raccontato la ricchezza del mare e della pesca artigianale.