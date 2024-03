Confcooperative Toscana Sud: Mario Marchi confermato presidente

Lavoro, comunità, futuro: con queste parole chiave si è svolta l’assemblea congressuale di Confcooperative Toscana Sud, l’associazione che raccoglie le cooperative delle province di Siena, Pisa, Grosseto e Livorno, alla cui guida è stato confermato il presidente uscente Mario Marchi.

«Veniamo da un quadriennio di eventi eccezionali che ha avuto conseguenze anche pesanti sulle nostre imprese, in questo frangente Confcooperative ha sempre garantito il sostegno ai propri soci – ha dichiarato Marchi -. Le cooperative sono un pilastro del nostro territorio, nelle quattro province sono 230 le aderenti all’associazione ed insieme sommano un totale di oltre 6mila addetti, 14mila soci e 315 milioni di fatturato. Sono realtà che, coniugando redditività e solidarietà, promuovono la crescita sostenibile delle comunità».

«Servono però strumenti legislativi che distinguano tra cooperazione buona, che segue i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, e le false cooperative che danneggiano i lavoratori ed inquinano il mercato – ha continuato il presidente delineando alcune delle sfide dei prossimi anni –. Va sostenuta l’agricoltura in una fase complicata ed in una transizione green che non può prescindere dalla risorse a disposizione, mentre per quanto riguarda le cooperative sociali e di servizi è necessario continuare il dialogo con la Pubblica Amministrazione, che rappresenta il principale committente, perché riconosca gli adeguamenti dei contratti di lavoro dei dipendenti delle cooperative, per mantenere in Toscana un alto livello del welfare ed al tempo stesso un corretto adeguamento dei salari. Lavoreremo per intensificare il rapporto tra le cooperative e le banche di credito cooperativo, perché si creino sinergie a beneficio dei territori e delle persone che ci vivono e lavorano, con investimenti che facciano crescere le comunità nel loro complesso».

E poi ancora «non mancherà il sostegno alle cooperative che si occupano della piccola pesca, che portano avanti un’attività che valorizza le risorse del territorio senza consumarle, e l’attenzione allo sviluppo delle cooperative di comunità, che con la loro attività mantengono vivi e genuini i bellissimi borghi della Toscana»

Il congresso si è aperto con il ricordo della presidente regionale Claudia Fiaschi, recentemente scomparsa, che era solita affermare “Niente finisce se c’è qualcuno che raccoglie il testimone”, a lei il ringraziamento commosso di tutti i partecipanti.

L’assemblea

La riunione si è svolta nell’auditorium di Chianti Banca a Monteriggioni con un’ampia partecipazione, circa 70 i votanti con la novità tecnologica del voto tramite app, con la contestuale elezione dei delegati alle assemblee regionale e nazionale, dei membri del collegio sindacale e dei 25 membri del consiglio interprovinciale che saranno in carica per i prossimi 4 anni: Alessia Bettini (cooperativa Emmaus), Valentina Carloni (cooperativa Comunità e persona infanzia), Ilaria Chiasserini (cooperativa Vecchia Cantina di Montepulciano), Ippolita Lorusso (cooperativa Metrica), Jenny Pacheco (cooperativa Parvus Flos), Mauro Pagliantini (cooperativa Solidarietà), Annalisa Pocci (cooperativa Pangea), Fabrizio Sistimini (cooperativa Il Cammino), Elisa Vagnuzzi (cooperativa Comunità e persona), Grazia Ambrosino (cooperativa Aforisma), Francesca Mori (cooperativa Paim), Giampiero Casetta (cooperativa Ciclat), Silvia Di Grigoli (cooperativa Il Simbolo), Matteo Lami (cooperativa Il Cammino), Michela De Vita (cooperativa La pietra d’Angolo), Silvia Roggero (cooperativa Impegno e futuro), Sandra Fracchia (cooperativa Santa Barbara), Graziano Chelli (cooperativa Pomonte), Massimo Guerrieri (cooperativa San Leopoldo), Bruno Piccolotti (cooperativa GS), Daniele Conti (cooperativa San Leopoldo), Andrea Bartoli (cooperativa Granceola), Francesco Galluzzi (Collecoop), Genny Piccinetti (cooperativa Il Giglio), Eros Nappini (Banca Tema credito cooperativo).