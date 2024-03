Imprenditoria giovanile: un grossetano nella classifica dei migliori under 30 stilata da Forbes

Grosseto. Per il settimo anno consecutivo, Forbes Italia ha premiato il meglio dell’imprenditoria giovanile e non solo.

Una community che ogni anno si arricchisce di 100 nuove figure under 30, da quest’anno suddivise in 10 categorie, come per la lista europea: Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology, Sport & Games.

Dalla sanità allo sport, dalla moda alla tecnologia passando per la finanza e la musica, questi giovani talenti stanno cambiando il nostro Paese con le loro idee, e rivoluzionando il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare.

Quest’anno, nella classifica stilata dalla rivista, all’interno della sezione “Finanza”, è presente anche un grossetano: si tratta di Riccardo Vanelli, 27 anni, Senior Investment Analyst di Iag, il più grande network di business angel italiani che investono tempo e capitali per la crescita delle startup innovative.

Iag è un’associazione senza fine di lucro che ha portato in Italia una formula di investimento, nata negli Usa, capace di coinvolgere capitali privati mettendoli al servizio di startup innovative con metodo e professionalità.