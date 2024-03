“Bonus edicole” 2023: dal 15 marzo domande per la seconda tranche

Grosseto. In Confcommercio Grosseto tutto pronto per procedere alla richiesta della seconda tranche del ‘Bonus edicole 2023‘, quella che prevede un contributo fino al 50% per le spese sostenute per Imu, Tasi, Cosap, Tosap, Tari, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi Pos e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’Iva, ove prevista.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica a partire dal prossimo 15 marzo. La cifra complessiva messa a disposizione dal Governo è di 6 milioni di euro.

Il bonus viene riconosciuto unicamente alle rivendite di giornali e riviste ‘esclusive’, ovvero quelle per le quali il codice Ateco 47.62.10 sia il solo presente o risulti essere comunque il codice dell’attività prevalente.

Il contributo concesso può arrivare fino al 50% delle spese sostenute nel periodo dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per: Imposta municipale unica – Imu; Tassa per i servizi indivisibili – Tasi; Canone per l’occupazione del suolo pubblico – Cosap; Tassa per l’occupazione del suolo pubblico – Tosap (dove istituita dalle amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa al Cosap); Tassa sui rifiuti – Tari; spese per canoni di locazione; spese per i servizi di fornitura di energia elettrica; spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet; spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi Pos; altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

Per assistenza alla presentazione delle domande si possono contattare gli uffici Confcommercio Grosseto, al numero 0564.470111.