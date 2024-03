Sandra Fracchia nuova presidente di Confcooperative Grosseto: tutti i membri del consiglio

Grosseto. Sandra Fracchia è stata eletta presidente di Confcooperative Grosseto, ad affiancarla nel consiglio provinciale saranno Sara Di Nucci (Santa Barbara cooperativa sociale onlus), Bruno Piccolotti (cooperativa GS), Fabrizio Tistarelli (consorzio produttori Latte Maremma), Giovanni Guglielmini (cooperativa agricola Raspollino), Graziano Chelli (cooperativa agricola Pomonte), Massimo Tuccio (cantina cooperativa I vini di Maremma), Sonia Palmieri (cooperativa sociale Auxilim Vitae), Massimo Guerrieri (cooperativa San Leopoldo), Amanda Tiribocchi (cooperativa San Leopoldo), Paolo Giulietti (cooperativa edilizia Ariete), Alessandro Tatò (Casalone società cooperativa), Giancarlo Dell’Orco (cooperativa Coopera), Daniele Conti (cooperativa San Leopoldo), Tiziana Peruzzi (cooperativa di comunità San Giovanni delle Contee)

La riunione, ospitata nella sede di Banca Tema a Grosseto con la presenza del presidente di ConfCooperative Toscana Sud Mario Marchi, è stata l’occasione per discutere delle questioni che coinvolgono settori come agricoltura e pesca, servizi e sociale.

«Dobbiamo cogliere le opportunità del territorio e dare una spinta al mondo cooperativo ed alla sua capacità di rispondere positivamente ai cambiamenti», ha commentato la neoletta Fracchia, presidente della cooperativa sociale Santa Barbara. Ricambio generazionale, transizione digitale, economia green e start-up innovative sono le sfide da affrontare promuovendo i principi della sostenibilità sociale, della valorizzazione del tessuto economico e ambientale dei territori, della risposta ai bisogni delle comunità.

A Grosseto e provincia sono 52 le cooperative aderenti all’associazione che fornisce servizi come assistenza tecnica, sostegno per la partecipazione a bandi, promozione della cooperazione, intercettazione di neolaureati e formazione. Il percorso delle sedute territoriali di Confcooperative si è concluso, il prossimo appuntamento sarà il 6 marzo, l’assemblea interprovinciale con la votazione per il rinnovo delle cariche di Confcooperative Toscana Sud, l’associazione che raccoglie le cooperative di Siena, Grosseto, Pisa e Livorno, ed il 10 aprile l’assemblea regionale.