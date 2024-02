Far Maremma: 3 milioni di euro in provincia di Grosseto per i progetti di comunità

Grosseto. Saranno investiti 3 milioni di euro sul territorio maremmano per realizzare i 13 progetti di comunità che sono stati ammessi a finanziamento nelle aree rurali, da nord a sud della provincia di Grosseto, sul bando di Azione specifica Leader-Psr 2014-2020 – Progetti di rigenerazione delle comunità.

Si è conclusa la fase di accompagnamento del Gal Far Maremma sui primi 6 progetti finanziati e altri 7 sono in fase di accompagnamento verso la definizione di dettaglio. In tutto, sono circa 90 i soggetti del territorio tra pubblici e privati impegnati in qualità di partner diretti e indiretti nella realizzazione delle attività.

“Il bando nasce dal percorso di confronto intrapreso all’inizio del 2020, in piena pandemia, da tutti i Gal della Toscana, tra i quali Far Maremma, insieme alla Regione e alla Rete rurale nazionale – spiega Fabrizio Pasquini, presidente del Gal Far Maremma – con l’obiettivo di elaborare una nuova modalità di progettazione, che mette le comunità al centro degli interventi Leader nelle aree rurali della Toscana.”

“Tutti i progetti – prosegue Pasquini – sono caratterizzati dal coinvolgimento di realtà locali, quali associazioni culturali, Pro Loco, associazioni ed Enti del Terzo Settore, Comunità del cibo, Cooperative di comunità che tradizionalmente hanno più difficoltà ad accedere ai fondi comunitari, in particolare a quelli Feasr. Grazie alla collaborazione con i Comuni di riferimento, che nella maggior parte dei casi svolgono il ruolo di capofila dei progetti, anche questi soggetti vengono coinvolti attivamente. I progetti di comunità vogliono superare lo schema tradizionale dei rapporti tra soggetti pubblici e privati per promuovere una nuova forma di co-progettazione e co-realizzazione in cui sia i Comuni di riferimento che i soggetti più rappresentativi delle realtà locali lavorano insieme ad un obiettivo comune. Sono progetti promossi da partenariati pubblico -privati, che rappresentano la comunità e sono destinati alle comunità, che li ha ideati e che li realizzerà con il supporto di Far Maremma”.

I progetti

Questi i primi 6 progetti che hanno completato il percorso di accompagnamento: