Novità per l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli: se ne parla in un webinar gratuito

Grosseto. Lo sportello Etichettatura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con il laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino, organizza, giovedì 22 febbraio, alle 9.30, un webinar online, dedicato alla tematica dell’etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Il webinar

Il webinar si focalizza sui recenti aggiornamenti della normativa e sulle regole da seguire per la corretta commercializzazione di questi prodotti, soffermandosi anche sugli aspetti analitici, i profili di responsabilità e la disciplina sanzionatoria.

Dall’entrata in vigore, l’8 dicembre 2023, dell’obbligo di inserire in etichetta le informazioni sugli ingredienti e i valori nutrizionali, si passa ai recenti aggiornamenti della normativa di settore.

Il 24 novembre 2023 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le domande e risposte sull’attuazione delle nuove disposizioni comunitarie, per fornire chiarimenti in merito alla corretta indicazione dell’elenco degli ingredienti, della dichiarazione nutrizionale e dell’utilizzo dell’etichettatura elettronica.

Recentemente, con specifico Decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio scorso, è stata introdotta una deroga specifica per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online entro il 21 febbraio al link https://www.lab-to.camcom.it/moduli/170/focus-nazionale-prodotti-vitivinicoli/ disponibile anche sul sito camerale.