Nasce in paese il Centro commerciale naturale: nominato il consiglio direttivo

Capalbio (Grosseto). Anche Capalbio ha il suo Centro commerciale naturale.

La firma dell’atto costitutivo è avvenuta oggi nella sala del Consiglio comunale di Capalbio, alla presenza del sindaco Gianfranco Chelini e di Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, associazione di categoria che ha fornito tutto il supporto tecnico necessario per giungere alla nascita del Centro commerciale naturale capalbiese. Alla presidenza del ‘Centro commerciale naturale Capalbio’ è stata eletta Erika Marcucci, la quale sarà affiancata dal consiglio direttivo composto da Francesca Pasquini (vice presidente), Federica Sabbatini, Fabrizio Bovicelli e Riccardo Sebastiani.

“Siamo molto felici di essere riusciti a condurre in porto un progetto al quale come commercianti di Capalbio stavamo pensando da diverso tempo – ha commentato la presidente Marcucci –. Forte e condivisa, infatti, è stata la volontà di darci uno strumento operativo utile a valorizzare le capacità imprenditoriali che a Capalbio, nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, sono diffuse e molto apprezzate tanto dai residenti, quanto dai turisti. Oggi partiamo con una piccola, ma determinata rete di commercianti, che contiamo di poter ampliare molto presto coinvolgendo molti altri colleghi al fine di rendere Capalbio un paese sempre più attrattivo anche sotto il profilo commerciale”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci incoraggiato in questo nostro percorso e per averci ospitati nella sala del Consiglio comunale al fine di sugellare l’atto formale della nascita del Centro commerciale naturale di Capalbio – ha affermato il consigliere del Centro commerciale naturale, Riccardo Sebastiani –. I cambiamenti sociali ed economici in corso richiedevano un cambio di marcia anche per la piccola realtà di Capalbio e noi abbiamo pensato di rispondere a questa necessità con la costituzione del Centro commerciale naturale. Sappiamo bene che non si tratta di un punto di arrivo, ma, al contrario, di un punto di partenza davanti al quale già vediamo molto impegno e lavoro”.

“Quello di Capalbio è solo l’ultimo, in ordine cronologico, dei Centri commerciali naturali che via via si stanno costituendo anche nella zona sud della provincia di Grosseto – ha commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Poco tempo fa ricordiamo la nascita, sempre sotto l’egida di Confcommercio, del Centro commerciale naturale di Pitigliano. Viviamo dunque un periodo di grande fermento da parte dei commercianti maremmani, che evidentemente anche di fronte alle difficoltà dettate dai tempi riscoprono la voglia di fare squadra e di trovare soluzioni innovative. Tutto ciò è molto bello e gratificante per noi di Confcommercio, che dello spirito di servizio e di collaborazione facciamo una bandiera. Sono felice, dunque, di aver potuto tenere a battesimo anche questo nuovo sodalizio”.

“Siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – della costituzione del Centro commerciale naturale. Come amministrazione comunale siamo assolutamente disponibili a collaborare per la promozione e la valorizzazione dell’iniziativa e delle varie attività che saranno portate avanti”.