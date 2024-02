Polo manifatturiero, svelato il progetto: “Sarà il cuore dell’economia cittadina”

Grosseto. Questa mattina, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco Bruno Ceccherini e gli assessori a urbanistica e lavori pubblici, Fabrizio Rossi e Riccardo Ginanneschi, hanno tenuto una conferenza stampa nella sede della Noxerior, in via Genova, a Grosseto.

Presente anche il delegato di Confindustria Grosseto, Giovanni Mascagni.

Obiettivo dell’incontro con i giornalisti era presentare il progetto che in quella zona porterà allo sviluppo del polo manifatturiero. Un milione e 300mila gli euro che saranno investiti grazie al Piano di sviluppo e coesione del Governo Meloni.

“Siamo orgogliosi di essere ospitati da un’azienda internazionale – ha dichiarato il sindaco Vivarelli Colonna -, che durante il Covid ha svolto un grande lavoro per supportare gli ospedali di tutto il mondo. Ringrazio Confindustria perchè questo progetto è stato concordato con l’associazione e ora lo stiamo per realizzare. Il Governo ha stanziato 500 milioni per il Piano di sviluppo e coesione e parte di questi finanziamenti è arrivata anche a Grosseto. La Regione Toscana ha scelto quali progetti finanziare e, grazie al mio assessore e deputato Fabrizio Rossi, abbiamo ottenuto contributi per il polo manifatturiero cittadino. I lavori che stanno per partire sono il risultato di un grande impegno politico: grazie alle nostre battaglie abbiamo ottenuto 1 milione e 300mila euro per questa area economica e 620mila euro per la scuola di via Mazzini. Riqualificheremo via Genova e la sua viabilità: si tratta di una zona importante per l’economia cittadina”.

“Il Comune ha posto grande interesse su questo progetto, il manifatturiero deve dare un impulso importante all’economia – ha sottolineato il vicesindaco Bruno Ceccherini -. Il polo deve diventare un grande show room per le aziende. Questo contributo rappresenta un ottimo inizio e ci auguriamo che i lavori possano iniziare presto”.

“Ringrazio Confindustria e i tecnici che hanno realizzato il progetto – ha aggiunto l’assessore Riccardo Ginanneschi -. Un plauso a Fabrizio Rossi che ha spinto per ottenere questi contributi” .

“Il progetto ci ha subito entusiasmato – ha dichiarato l’assessore e deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi – e lo abbiamo immediatamente supportato perchè il polo manifatturiero rappresenta la storia economica della città. Abbiamo fatto una grande battaglia per ottenere i contributi, grazie ai quali si potrà realizzare una grande opera di rigenerazione urbana. A Grosseto non dobbiamo solo vivere di turismo e agricoltura, basi pensare che l’Italia è la seconda nazione in Europa per il manifatturiero. Oggi è un giorno di festa per la città perchè abbiamo fatto un enorme investimento per il futuro”.

“Stiamo scrivendo il primo capitolo di un bel libro per donare qualcosa di importante alla città – ha confessato Giovanni Mascagni, direttore della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud -. Questo progetto lo sento mio, lo sento di Confindustria, ma appartiene soprattutto ai grossetani. Le crisi di Mabro ed Eurovinil hanno inciso sull’economia della città e questo progetto è ambizioso, coraggioso per Grosseto. Vogliamo realizzare la migliore area produttiva in Italia. Gli imprenditori hanno dimostrato grande capacità di visione e coraggio: invito gli altri imprenditori grossetani ed italiani in questa nuova area per realizzare un salotto buono dal punto di vista industriale e green. Ringrazio il progettista Simone Rusci, lo staff che ha pianificato i lavori, il Governo, la Regione Toscana, ma soprattutto l’amministrazione comunale”.

“L’intervento in via Genova vuole realizzare un micro distretto produttivo – ha spiegato l’architetto Simone Rusci, progettista dei lavori -. Siamo di fronte ad un’azione strategica per far diventare questa area a misura d’uomo, con piste ciclabili, una viabilità sicura e spazi verdi. Il progetto lega via del Commendone, via Senese, via Genova e la viabilità privata e manterrà le sedi stradali attuali. Via Senese diventerà a senso unico e sarà realizzato un parco pubblico. E’ un progetto di grande ambizione e vitalità, che coinvolge le oltre 500 persone che lavorano ogni giorno nelle aziende di questa zona”.