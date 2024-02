Il distributore anticipa consegna dei giornali, Snag: “Nuova tegola sugli edicolanti”

Grosseto. Nuovi problemi sulle spalle delle edicole della provincia di Grosseto, già gravate da una situazione economica e di mercato particolarmente complessa e faticosa.

Da alcuni giorni la società di distribuzione di quotidiani e periodici ha modificato gli orari di consegna dei materiali editoriali anticipandolo di oltre un’ora. Per il Sindacato nazionale autonomo giornalai Snag-Confcommercio Grosseto tale situazione “è inaccettabile perchè, oltre a complicare oltremodo il lavoro quotidiano degli operatori, obbliga gli edicolanti a prendere servizio ben prima dell’orario convenzionalmente convenuto. Va ricordato ed evidenziato, infatti, che i prodotti editoriali consegnati dal distributore a ciascuna rivendita sono il pane quotidiano per ogni singolo edicolante il quale, dunque, non può permettersi il lusso di lasciarli incustoditi alla mercé di tutti alle 5 del mattino per assecondare le nuove esigenze della società distributrice”.

“Giova altresì ricordare, inoltre, che gli edicolanti non sono dipendenti degli editori o della stessa società di distribuzione – continua la nota del sindacato -; non percepiscono nè uno stipendio fisso mensile (magari fosse!), nè uno stipendio orario in virtù del quale più ore lavorano più guadagnano”.

Per tutte queste considerazioni il presidente provinciale di Snag-Confcommercio Grosseto, Roberto Cicaloni, ha inviato al distributore una lettera attraverso la quale lo invita a ripristinare i consueti orari di consegna dei giornali e degli altri prodotti editoriali. Se ciò non dovesse avvenire il sindacato è pronto a intraprendere tutte le strade ritenute utili per la difesa dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

“Snag-Confcommercio Grosseto coglie l’occasione per ricordare che dalle 10 di giovedì 8 febbraio tutti i titolari di rivendite esclusive di giornali e riviste potranno presentare domanda per il ‘Bonus edicole 2023’ attraverso la specifica piattaforma informatizzata. Il contributo a fondo perduto può arrivare a 2mila euro, che diventano 3mila euro per le edicole dei Comuni delle aree interne – termina il comunicato -. Gli associati Snag-Confcommercio hanno già ricevuto informazioni puntuali su come attivare il bonus. Tutti gli altri, se interessati a una assistenza per la procedura di richiesta del bonus, possono rivolgersi agli uffici di Confcommercio Grosseto per procedere alla iscrizione e quindi alla domanda di contributo”.