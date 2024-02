Confartigianato raddoppia: aperta la nuova sede nel centro storico

Grosseto. Confartigianato Imprese Grosseto, insieme alla sede storica in via Monte Rosa 26, si arricchisce di un nuovo spazio, nel cuore del centro storico di Grosseto, in strada Corsini 13 (ex piazza della Palma).

Gli orari

I locali, per tantissimi anni sede della Misercordia di Grosseto, saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

“Sono felice di annunciare l’apertura della nostra nuova sede nel centro storico di Grosseto – dichiara Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato -: in un momento in cui il centro storico soffre, vogliamo dare una risposta concreta, inaugurando i nuovi uffici che saranno a servizio delle imprese e di tutta la comunità“.

I servizi

Nella nuova sede verranno offerti tutti i servizi dell’associazione come: assistenza su credito e finanziamenti, sicurezza sul lavoro e ambiente, Caaf e patronato, assistenza fiscale e amministrazione del personale, sportello energia, assistenza politico sindacale, formazione, agenzia per il lavoro.

Inoltre i cittadini e gli associati potranno usufruire di nuove opportunità: educazione digitale (Spid, posta certificata), spazi di coworking, una vetrina per l’artigianato artistico, servizi di assistenza legati alla disabilità o alla fragilità a cura dell’associazione Nomos.

Per informazioni: tel. 0564.419611 – e-mail grosseto@artigianigr.it.