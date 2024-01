Il consorzio Latte Maremma in crisi: la Fai Cisl al lavoro per individuare soluzioni

Grosseto. Il consorzio Latte Maremma da mesi, purtroppo, sta vivendo una situazione complicata di crisi.

“Siamo molto preoccupati per la continuità dell’azienda – dichiara Antonella Biondi, segretario provinciale di Fai Cisl Grosseto –, per la continuità del lavoro e per la tenuta dell’occupazione, che non riguarda solo i lavoratori del consorzio e le loro famiglie, ma il territorio, più in generale, e l’indotto, che sostiene le tante aziende associate”.

“Dal mese di settembre – spiega Biondi –, ognuno nel proprio ruolo, collabora per cercare alleanze e sinergie per dare continuità e futuro all’azienda e l’appello che ci sentiamo di fare è quello di richiamare tutti alla massima responsabilità, affinché venga condiviso un percorso, comune, che metta insieme alleanze e sinergie per salvare l’azienda e non vedere svaniti i sacrifici di una vita”.

“All’impegno che la Fai Cisl ha da sempre all’interno di questo percorso – prosegue Biondi – si aggiunge quello della segreteria provinciale: d’ora in avanti, infatti, anche Katiuscia Biliotti, segretaria generale dell’unione sindacale territoriale, sarà coinvolta in prima persona. Ringraziamo la Rsu e tutti gli operari e gli impiegati per la grande collaborazione e disponibilità che hanno sempre dimostrato, concretamente, verso l’azienda e che non è venuta meno ma, al contrario, si è rafforzata in questo momento così difficile”.