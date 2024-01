La storia e le origini della cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto, una pratica finanziaria radicata nella storia italiana, ha subito notevoli trasformazioni nel corso del tempo.

Inizialmente concepita per aiutare i dipendenti pubblici e i pensionati a ottenere accesso al credito, la cessione del quinto dello stipendio si è evoluta per diventare uno strumento finanziario ampiamente utilizzato in vari settori.

La storia della cessione del quinto in Italia è un esempio di come le pratiche finanziarie possano evolversi e adattarsi ai cambiamenti sociali ed economici.

Da privilegio esclusivo per i dipendenti statali a strumento finanziario accessibile a una fascia più ampia di lavoratori, la cessione del quinto ha attraversato diverse fasi, adattandosi alle esigenze di un paese in continua trasformazione.

Le riforme del nuovo millennio, in particolare, hanno segnato una svolta decisiva, rendendo questo strumento finanziario più inclusivo e flessibile.

Origini e sviluppo iniziale

Ideata nell’Ottocento per iniziativa di Re Vittorio Emanuele II, questa forma di prestito è stata inizialmente un privilegio esclusivo per i dipendenti statali, permettendo loro di accedere a prestiti con condizioni vantaggiose.

Questo privilegio era inteso a facilitare l’accesso al credito per i lavoratori statali, offrendo loro una soluzione finanziaria agevolata e sicura.

Legislazione del dopoguerra e regolamentazione

Nel 1950, la legislazione italiana ha iniziato a strutturare in modo più dettagliato la cessione del quinto.

La legge 180/50, seguita dal decreto attuativo n. 895, ha introdotto una regolamentazione più articolata rispetto ai tempi della sua creazione.

Il nuovo quadro normativo ha incluso disposizioni relative al sequestro, al pignoramento e alla cessione del quinto dello stipendio o delle pensioni per i lavoratori del settore pubblico.

Per cinquant’anni successivi, questa modalità di prestito è rimasta una prerogativa esclusiva per i dipendenti e pensionati statali.

Riforme del nuovo millennio

L’inizio del ventunesimo secolo ha segnato un punto di svolta significativo per la cessione del quinto. Con le modifiche legislative del 2004 e la legge finanziaria del 2005, sono stati introdotti cambiamenti importanti alla legge originaria del 1950.

La possibilità di accedere alla cessione del quinto è stata estesa ai lavoratori del settore privato, ponendo fine al monopolio dell’INPDAP, che fino ad allora era stato l’unico ente autorizzato a emettere coperture assicurative per questa forma di prestito.

Inoltre, sono state introdotte maggiori flessibilità e trasparenza nella gestione della cessione del quinto, con la possibilità di estendere la durata del prestito da 24 a 120 mesi e la rimozione del requisito dell’anzianità di servizio.

In aggiunta, è stata concessa la possibilità agli enti pensionistici di firmare convenzioni per la cessione del quinto con enti eroganti.

Innovazioni del Decreto legislativo n. 141/2010 sulla cessione del quinto

Il Decreto legislativo n. 141/2010, promulgato il 13 agosto 2010, rappresenta una pietra miliare per quanto riguarda la gestione della cessione del quinto. Questa normativa ha introdotto importanti modifiche che hanno ampliato le opzioni a disposizione dei debitori.

Una delle modifiche più rilevanti apportate da questo decreto riguarda la flessibilità nell’estinguere anticipatamente la cessione del quinto.

Prima dell’introduzione di questa normativa, le opzioni per chi desiderava ridurre o chiudere in anticipo il proprio debito erano più limitate.

Con il decreto in questione, è stata data la possibilità ai debitori di estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il proprio debito relativo alla cessione del quinto. Questo significa che i debitori possono ora scegliere di versare all’ente creditore l’intero importo residuo dovuto o una parte di esso.

Oltre alla maggiore flessibilità, il decreto ha introdotto un ulteriore vantaggio per chi opta per l’estinzione anticipata. In pratica, i debitori che decidono di chiudere in anticipo il loro debito beneficiano di una riduzione dell’importo totale da restituire.

Questo perché, con l’estinzione anticipata, vengono eliminati gli interessi e i costi aggiuntivi sul debito residuo che non saranno più dovuti all’istituto di credito.

Questa modifica rappresenta un incentivo significativo per i debitori, offrendo loro la possibilità di ridurre il costo complessivo del prestito.

Come funziona oggi la cessione del quinto

La cessione del quinto nella sua forma attuale si presenta come una scelta flessibile adatta sia ai lavoratori del settore privato che a quelli del settore pubblico e statale.

Una delle caratteristiche più rilevanti della cessione del quinto è che l’ammontare della rata mensile è fissato e non può eccedere un quinto dello stipendio o della pensione. Questo aspetto conferisce prevedibilità e sicurezza sia per il debitore che per il creditore.

Per quanto riguarda il rimborso, nella cessione del quinto la rata viene prelevata direttamente dallo stipendio o dalla pensione attraverso il datore di lavoro o l’ente pensionistico.

Questa modalità automatizzata di riscossione della rata minimizza il rischio di mancato pagamento.

L’importo massimo del prestito è determinato in base allo stipendio o alla pensione del richiedente, considerando anche l’anzianità di servizio e la disponibilità del Trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori del settore privato.

Un altro aspetto fondamentale della cessione del quinto è la richiesta di una copertura assicurativa che tuteli il debitore dal rischio di decesso e perdita di impiego. Questo requisito, obbligatorio per la cessione del quinto, non è invece necessario nel caso di un prestito personale.

La cessione del quinto si rivela una soluzione ottimale per coloro che sono impiegati con contratti a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che in quello privato, e per i pensionati. Questa opzione di prestito è particolarmente adatta per chi cerca piani di rimborso estesi nel tempo e ha necessità di liquidità immediata.

La sicurezza offerta dalla cessione del quinto si fonda principalmente su due pilastri: primo, il prelievo automatico della rata direttamente dalla fonte di reddito, che riduce notevolmente il rischio di insolvenza; secondo, l’obbligo di una copertura assicurativa per il rischio morte e perdita di impiego, imposta per legge, che aumenta ulteriormente la sicurezza del prestito.