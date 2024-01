Confesercenti, nominata la nuova presidente per i comuni dell’Amiata: ecco chi è

Amiata (Grosseto). Sacha Naldi è la presidente intercomunale di Confesercenti per i comuni dell’Amiata grossetano. La scelta della giunta provinciale di istituire un coordinamento intercomunale per i comuni amiatini deriva dalla tendenza che si è andata consolidando in questi anni di essere sempre più vicini ai territori e ai soci, piuttosto che un’idea centralizzata di servizi che Confesercenti ha da tempo superato.

«Ogni attività, ogni socio, ogni territorio sono importanti e il nostro impegno va ancor più proprio verso quei territori storicamente svantaggiati – si legge in una nota dell’associazione – a causa della loro distanza dal capoluogo come il Monte Amiata».

«Se una ben nota poesia ci ricorda che nessun uomo è un’isola chiusa in se stesso, così nessun’azienda lo è – afferma Sacha Naldi -. Il ruolo di Confesercenti per me è proprio questo. In un territorio vasto come quello della provincia di Grosseto, l’azione di un sindacato di categoria può essere di stimolo alla crescita di prospettiva delle aziende».

«Può stimolare il confronto, può contribuire alla formazione. Ribaltando la logica falsa del tutto e subito, l’azione quotidiana fatta di pazienza e di piccoli interventi, segna un cammino di crescita. Per questo ho aderito a Confesercenti, perché è un luogo di stimolo e confronto. E perché contribuisce all’idea che, per migliorare la realtà, ognuno di noi debba essere parte del processo. Se questo rimane vero per tutta la provincia, a maggior ragione lo è per il territorio dell’Amiata, in cui le aziende vivono una specificità che deve necessariamente trovare un momento di sintesi per poter essere ascoltata e adeguatamente considerata», prosegue Naldi.

«Il nostro territorio, pur rappresentando un’esiguità in termini di abitanti, racchiude una percentuale vastissima di risorse strutturali (energia, acqua, ambiente), di queste ricchezze le aziende e gli abitanti dell’Amiata devono occuparsi e da esse devono trarre opportuni benefici – termina Naldi -. Confesercenti può sicuramente rappresentare un protagonista di questa sintesi e di questa consapevolezza».

A Sasha Naldi le congratulazioni del presidente provinciale di Confesercenti, Giovanni Caso, per la nomina.