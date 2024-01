Servizio civile, Fondazione Impresasensibile cerca sette giovani: come candidarsi

Grosseto. C’è tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio prossimo per fare domanda di partecipazione ai progetti di servizio civile universale promossi da Fondazione Impresasensibile Ets su tutto il territorio nazionale. 207 giovani tra i 18 e 28 anni, che saranno selezionati, potranno essere impiegati nei progetti presentati nei settori dell’assistenza, dell’educazione e della promozione culturale e del patrimonio artistico e culturale in tutta Italia.

Sette di questi giovani saranno impiegati in provincia di Grosseto per i progetti “Pensionati attivi e contemporanei” (6 volontari) e “Progetto Welfare e Terzo Settore: territorio, servizi e organizzazioni” (un volontario) e potranno prendere servizio nelle sedi provinciali di Cna, in particolare: due volontari presteranno servizio a Grosseto, un volontario a Castiglione della Pescaia, uno a Follonica, uno a Castel del Piano, uno a Manciano e uno ad Orbetello.

I progetti promossi da Fondazione Impresasensibile ets, in coprogettazione con la cooperativa sociale Formatalenti, hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. I giovani selezionati riceveranno un rimborso spese mensile di 507,03 euro.

La candidatura dei giovani avverà online. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Chi intende partecipare al bando deve richiedere, quindi, lo Spid, con un livello di sicurezza 2 sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid).

Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella guida alla compilazione della domanda Dol, al link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it dove i giovani potranno trovare tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda secondo le nuove procedure.