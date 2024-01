Impianti termici: Cna organizza un incontro con l’Agenzia regionale recupero risorse

Grosseto. Un incontro per parlare, con gli esperti dell’Agenzia regionale recupero risorse (Arrr), delle norme regionali che riguardano l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici e le modalità per l’accatastamento, con un focus sulla gestione e manutenzione degli impianti alimentati a biomasse.

C’è tempo fino al 15 gennaio per iscriversi all’appuntamento organizzato da Cna Grosseto, in programma nella sala conferenze “Maurizio Masini”, della sede via Birmania 96, per giovedì 18 gennaio alle 15.30.

L’incontro vedrà la partecipazione di Leonardo Maiellaro, responsabile della filiale di Siena di Arrr, e Jonathan Magliozzi, responsabile dell’attività ispettiva di Arrr, e sarà quindi un’occasione per confrontarsi anche su alcune questioni.

Per informazioni è possibile scrivere a i.chechi@cna-gr.it.