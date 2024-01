Lavoro, Confartigianato: “Rafforzare patto con scuole e istituzioni per offrire opportunità ai giovani”

Grosseto. “Ci troviamo quotidianamente ad affrontare il problema delle nostre imprese che non riescono a reperire personale qualificato da inserire in azienda e hanno difficoltà ad intercettare giovani interessati ad intraprendere anche i percorsi di formazione che consentano di acquisire le specifiche competenze tecniche richieste dal mercato del lavoro”.

A dichiararlo è Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto.

“I numeri pubblicati per regione dal Ministero dell’istruzione e del merito, relativi alle iscrizioni all’anno scolastico in corso, oltre a evidenziare una diminuzione di 1200 iscrizioni alle scuole superiori di secondo grado per quanto riguarda la Toscana, registrano nella nostra regione, in linea con gli anni passati, una tenuta dei licei, che continuano ad essere scelti dal 56% della platea di studenti in prima superiore, a fronte di un 30% che si iscrive agli istituti tecnici; un dato quest’ultimo in leggero aumento, ma ancora basso – continua Ciani -. Solo il 14% si iscrive agli istituti professionali. Quindi un primo elemento su cui riflettere è l’interesse ‘minore’ dei giovani nei confronti degli istituti tecnici e quindi la necessità di migliorare la comunicazione con i ragazzi, che sono prossimi alla scelta della scuola superiore, per far arrivare loro un messaggio chiaro sul potenziale di una formazione tecnica professionale per trovare lavoro, visto che c’è una domanda”.

“L’altro elemento da tener presente, che ci viene confermato anche dai risultati dell’ultima ricerca commissionata dalla Regione Toscana all’azienda Kilpatrick Executive Search, è il cosiddetto skill mismatch – termina Ciani -, ovvero il gap ancora molto profondo tra le competenze tecniche effettivamente in possesso da parte dei candidati che cercano lavoro e quelle richieste dalle aziende.”