Progetto “Grosseto Impresa”: sottoscritto protocollo d’intesa con Invest in Tuscany

Grosseto. Aumentare l’attrattività di Grosseto: è questo l’obiettivo principale della firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto, Anci e Invest in Tuscany, l’organismo della Regione Toscana che funziona da riferimento e interlocutore per le aziende nazionali e internazionali che vogliono investire in Toscana.

L’accordo, predisposto dal settore politiche e iniziative regionali, è uno dei risultati raggiunti dall’amministrazione comunale, in collaborazione con PromoPa Fondazione, finalizzati all’accrescimento degli investimenti e, di conseguenza, del numero di imprese e di occupati sul territorio grossetano.

“L’amministrazione ha attivato un proficuo dialogo con i principali stakeholder locali al fine di definire una strategia di azione e di sviluppo che possa dare impulso e garantire continuità alla crescita economica, culturale e sociale del territorio – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Bruno Ceccherini –. È obiettivo strategico e prioritario per l’amministrazione far crescere gli investimenti, anche attraverso la costruzione di un ambiente maggiormente favorevole, sia per chi già vi opera, che per chi vede Grosseto come luogo in cui investire”.