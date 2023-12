Investire a Grosseto e in Toscana: se ne è parlato in un convegno

Grosseto. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Promo Pa Fondazione, ha avviato un progetto di potenziamento dei servizi a supporto delle imprese interessate a investire sul territorio grossetano: “Invest in Grosseto“.

Un progetto innovativo che prevede la ristrutturazione delle attività di attrazione, accompagnamento e assistenza alle imprese, oltre che la ridefinizione di un’offerta territoriale attrattiva, allo scopo di valorizzare gli elementi di maggiore competitività del territorio e consolidare il dialogo tra imprese e pubblica amministrazione.

Di questo si è discusso questa mattina alla sala Eden nell’incontro “Investire a Grosseto e in Toscana. Il quadro nazionale e regionale, le opportunità e i vincoli del territorio grossetano“.

Una giornata rivolta alle imprese di tutta la regione, ma anche ai liberi professionisti, agli enti locali, ai giovani e al mondo delle associazioni per riflettere sui fattori di attrattività della Toscana in alcune filiere strategiche per l’economia della Maremma: l’industria agro-alimentare, il settore del turismo e della ricettività, l’economia del mare e il manifatturiero innovativo. Il progetto, realizzato anche in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, ha già mosso i primi passi ed è in fase di sviluppo.

“In questi mesi abbiamo realizzato un portale dedicato (www.investingrosseto.it, ndr), una sorta di vetrina delle opportunità del territorio aperta anche agli stakeholder territoriali, nella quale veicolare l’offerta materiale e immateriale del territorio, mettendo in evidenza anche l’offerta di aree a destinazione produttiva e/o commerciale – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Bruno Ceccherini –. Inoltre, abbiamo lanciato un’indagine sul ‘fare impresa a Grosseto” condotta dalla Fondazione Promo Pa insieme alle associazioni, di cui durante il convegno sono stati resi noti i principali risultati. Uno strumento che si è rivelato particolarmente efficacie per mettere in piedi misure volte a semplificare i rapporti tra le imprese e il Comune”.

“In questi giorni sarà a breve lanciata una campagna comunicativa dedicata alle opportunità di investimento a Grosseto – concludono sindaco e assessore – attraverso la quale vogliamo comunicare che il nostro territorio è si una terra bellissima per la natura, il mare e la cultura, ma è anche un territorio dove si può investire e dove le imprese che credono nella sostenibilità, nella creatività e nell’innovazione possono trovare un luogo interessante”.

Il convegno

Il dibattito ha visto come protagonisti importanti interlocutori che, a livello regionale e locale, si occupano di attrazione di investimenti e competitività nelle filiere strategiche del territorio.

Nella prima parte della giornata, introdotta e moderata da Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo Pa Fondazione, e dopo i saluti di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e di Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, si è discusso di attrazione degli investimenti della Regione Toscana e della rete Invest in Tuscany insieme a Filippo Giabbani, dirigente responsabile del settore Attività internazionali e di attrazione degli investimenti della Regione, del punto di vista degli attori e delle imprese, con un focus sull’agricoltura biologica e la sostenibilità, con il sindaco Vivarelli Colonna, presidente del Distretto biologico della Maremma toscana.

Di industria alimentare, dell’accoglienza e del benessere si è parlato rispettivamente con Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia, Massimo Manferdini, direttore commerciale di Ridolfi Mansueto Spa, e Massimo Caputi, presidente nazionale di Federterme, mentre di economia del mare si è discusso con Luciano Serra, presidente Assonat-Confcommercio Associazione nazionale approdi e porti turistici.

Nella seconda parte della discussione, sono state illustrate le attività del Comune di Grosseto relativamente al nuovo piano urbanistico, strumento di fondamentale importanza per eventuali investitori, mentre le imprese e gli operatori del settore hanno analizzato le criticità e le opportunità del territorio.

Di tutto questo è stato discusso con Marco De Bianchi, dirigente del settore urbanistica del Comune di Grosseto; Annalisa Giachi, responsabile ricerche di Promo PA Fondazione; Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana; Paola Checcacci, di Fabbrica Maremmana Autoclavi di Checcacci S&C; Massimo De Blasis, presidente dell’Ance Grosseto; Federico Guidarelli, general manager di Novair Noxerior; Paolo Pieraccini, di Hotel Miramare e Aqua; Stefano Sagina, di Ecista s.r.l.s.; Amedeo Vasellini, presidente di Asso Hotel, moderati da Enrico Pizzi di Tv9.

A concludere il dibattito è stato Bruno Ceccherini, vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Grosseto.