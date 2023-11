Comunità energetiche rinnovabili: un incontro per presentare i progetti locali

Grosseto. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con Unioncamere Toscana, Università di Pisa e Dintec, organizza martedì 5 dicembre alle 10, nella sede camerale di Grosseto, la tappa locale del Roadshow delle Comunità energetiche rinnovabili della Toscana, l’iniziativa del sistema camerale dedicata a far conoscere le realtà che stanno lavorando alla transizione energetica della regione.

L’incontro

L’incontro vedrà la partecipazione dei soggetti pubblici e privati dei territori di Livorno e Grosseto protagonisti della progettazione, promozione e costituzione di Comunità energetiche rinnovabili. L’obiettivo dell’evento è quello di condividere le esperienze più significative e le migliori pratiche per la costituzione delle Cer. Durante l’incontro saranno approfonditi aspetti chiave quali la scelta della forma giuridica, la definizione del business plan, il dimensionamento degli impianti, lo statuto, il regolamento della distribuzione degli incentivi. Le relazioni tecniche saranno curate dall’Università di Pisa, sede della cattedra di Sustainable Energy Communities, e dall’Agenzia regionale recupero risorse, che fornirà anche un aggiornamento sui bandi della Regione Toscana per l’efficientamento energetico degli edifici degli enti pubblici e delle imprese e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui uscita è prevista nelle prossime settimane.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi online al seguente link presente anche sul sito camerale: https://forms.gle/4uRToT4U43kWC1Uq5

Il Roadshow delle Comunità energetiche rinnovabili della Toscana si inserisce all’interno del progetto Transizione energetica 2023, promosso da Unioncamere Toscana e dalle Camere di Commercio regionali, finalizzato ad aumentare la consapevolezza di imprese e stakeholder negli ambiti della transizione ecologica, dell’efficientamento energetico e dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili.