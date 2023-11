Corridoio Tirrenico, Confindustria: “C’e allarme per finanziamenti del Governo”

Grosseto. All’assemblea generale di Confindustria Toscana Sud, nel complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena, il presidente della delegazione di Grosseto Francesco Pacini ha illustrato la situazione del territorio, tra obiettivi raggiunti e criticità.

«La nostra associazione territoriale – ha dichiarato Pacini – nell’ultimo anno può registrare tanti obiettivi raggiunti, legati all’attività di assistenza e servizio per i nostri associati. Purtroppo alcune criticità gravano sull’economia del territorio. Fra i fattori positivi ricordo ad esempio i nostri progetti di sviluppo, come il piano di rilancio del polo manifatturiero di via Genova, l’area PuntoZero, frutto del lavoro di Confindustria e delle nostre imprese: una zona nella quale lavorano 300 persone e in cui sono concentrate tante imprese manifatturiere che operano anche sui mercati internazionali. È confortante che l’amministrazione comunale e la Regione Toscana intendano sostenerlo e ci auguriamo che si possa presto passare alla fase operativa».

Luci e ombre, invece, in materia di infrastrutture. «Accogliamo con favore – ha ricordato ancora Francesco Pacini – l’approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici del passaggio da Sat a Anas del progetto esecutivo della tratta Tarquinia-Pescia Romana, il lotto 6B. Un atto importante, decisivo, che rende l’opera finanziabile a tutti gli effetti. Un plauso, dunque, al Governo e alla pubblica amministrazione che hanno dato seguito alle sollecitazioni di tutto il mondo produttivo e non, delle associazioni datoriali e di molti sindaci della costa, riuniti nel percorso “Sì, Grosseto va avanti” guidato dalla Camera di commercio e della Maremma e del Tirreno. A questo punto, però, siamo allarmati per la mancanza degli stanziamenti che il Governo aveva garantito e che invece è urgente e prioritario che metta a disposizione. La carenza di infrastrutture viarie, infatti, è una delle grandi criticità del nostro territorio, che ne limita lo sviluppo».

Una situazione critica sta scontando anche il polo chimico del Casone: «In questo momento – ha concluso Pacini – la chimica sta soffrendo una crisi generale, a livello europeo, ma in particolare esiste una crisi dei mercati che colpisce le imprese del comparto, in particolar modo Venator. Sul fronte dell’economia del territorio, dunque, c’è molto da lavorare e lo faremo, concentrandoci in particolare su quei progetti che portano sviluppo alle imprese, per il bene di tutta la nostra comunità».

All’assemblea generale, insieme ai vertici di Confindustria Toscana Sud, ha partecipato anche il vicepresidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, che si è concentrato sul tema dell’assise, “Industry 5.0 e sostenibilità: il futuro delle imprese”.

«Negli ultimi anni le imprese hanno incrementato gli investimenti – ha dichiarato il vicepresidente Orsini –, ma nel 2023 registriamo un trend di crescita minore. Abbiamo quindi la necessità che dal Governo preveda misure a sostegno dello sviluppo: i territori richiedono risposte alle emergenze da affrontare nell’immediato, come il costo dell’energia e delle materie prime. La formula Industria 5.0 è la risposta che l’Europa ci chiede. Ci aspettano sfide importanti come la transizione, che necessita di formazione, ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti che il mercato richiede. È confortante comunque registrare che tante imprese sono già molto attente al tema della sostenibilità».