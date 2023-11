Laguna, Confesercenti: “Iter per la nascita del Consorzio è un risultato storico”

Orbetello (Grosseto). «Il percorso è avviato e vi sono le condizioni politiche per portare a dama un risultato storico per il territorio»: a dichiararlo è Giovanni Caso, presidente provinciale di Confesercenti Grosseto.

L’associazione di categoria del commercio, turismo e servizi commenta molto positivamente l’avvio ufficiale per l’istituzione del futuro Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello e ringrazia dell’impegno trasversale i due parlamentari espressione del territorio: Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia e Marco Simiani del Partito democratico.

«Nello scorso settembre ci facemmo promotori di un incontro pubblico nella nostra sede di Orbetello, risultato utile per conoscere le prospettive di gestione e tutela future per la laguna di Orbetello – continua Caso -. All’incontro parteciparono, oltre ai due onorevoli, anche il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli e l’assessore di Magliano in Toscana Gianfranco Pastorelli».

La soddisfazione di Confesercenti nell’apprendere l’avvio ufficiale del procedimento di istituzione del consorzio nasce dal principio che, quando si parla della laguna di Orbetello, non si sta parlando solo di una perla naturalistica, ma di un sito rilevante per la vita economica e sociale del Comune e del territorio.

«La nostra proposta sul tavolo, formalizzata al sindaco di Orbetello, dopo l’incontro pubblico da noi organizzato, e che oggi ribadiamo, è quella di istituire un coordinamento istituzionale che coinvolga le associazioni di categoria, perché è fondamentale che cittadini ed imprese del territorio siano consapevoli del progetto di tutela e gestione, ne siano parte attiva attraverso le forme di rappresentanza, e possano spingere nella direzione della conclusione positiva e celere del percorso di istituzione del consorzio, perché la laguna di Orbetello sia difesa nel suo delicato equilibrio naturale, a beneficio della vita sociale ed economica della comunità» conclude Caso.