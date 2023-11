Saldi, Federmoda Confcommercio chiede spostamento: “Necessaria nuova logica”

Grosseto. “Bisogna ritornare alla vera stagionalità, sia nelle vendite che negli acquisti. Sono molti anni che chiediamo il posticipo dei saldi, la nostra posizione è sempre quella ed è irremovibile“.

Con queste parole, interviene sulla questione il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando, dando voce alle preoccupazioni dei tanti negozianti grossetani che stanno chiamando l’associazione e che attendono di sapere se i saldi saranno confermati dalla Regione Toscana al primo giorno feriale antecedente l’Epifania, con il divieto di vendite stagionali nei trenta giorni antecedenti, come oramai di consueto, o se qualcosa, con l’arrivo del 2024, finalmente e necessariamente cambierà.

“E’ da tanto tempo che chiediamo con forza il posticipo dei saldi per ridare una logica a questo tipo di promozione – chiariscono da Confcommercio Grosseto -. Lo scopo originario dei saldi era quello di offrire ai negozianti l’opportunità, a fine stagione, di incrementare le vendite di quei capi che altrimenti rischierebbero di rimanere in magazzino per un altro anno, costituendo un peso economico per l’impresa, e dall’altra di consentire ai consumatori di acquistare a prezzi scontati per rinnovare il guardaroba sul finire dell’inverno, pensando anche all’anno successivo. Questo spirito è stato poi perso con la corsa all’anticipo, spinta soprattutto dalle aggressive politiche commerciali delle grandi catene del retail e dell’on line”.

C’è poi la questione clima. “Il clima e le temperature influiscono molto sulle vendite del settore moda ed accessori – osservano ancora da Confcommercio Grosseto –. E’ innegabile che le stagioni, rispetto al passato, tardino ad arrivare e in particolare a Grosseto il clima è abbastanza mite, tanto che fino a qualche settimana fa indossavamo ancora abiti estivi”.

L’incontro

Per fare il punto sulla data dei saldi e per spiegare le novità che riguardano il comparto, Confcommercio ha organizzato un incontro tecnico per i negozianti in programma mercoledì 22 novembre alle 14.00 nella sede direzionale di Banca Tema, in corso Carducci 14 a Grosseto.

Saranno presenti il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando e il presidente provinciale di Federmoda Marialetizia Fanara.