“Partecipazione al lavoro”: la Cisl ringrazia chi ha sottoscritto la proposta di legge

Grosseto. Si è conclusa a Grosseto la raccolta firme per la proposta di legge “Partecipazione al lavoro” promossa dalla Cisl. Sono oltre 2mila le persone che, in provincia di Grosseto, hanno aderito alla legge di iniziativa popolare, pensata per modificare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di partecipare alle scelte gestionali, finanziarie, organizzative e consultive. E, tra gli aderenti, anche molti politici e rappresentanti delle istituzioni locali.

“Ringraziamo tutti i cittadini che hanno sottoscritto la nostra proposta – dichiara la segretaria generale di Cisl Grosseto, Katiuscia Biliotti -. Illustrare le motivazioni alla base di questa iniziativa, che vuole concretizzare l’articolo 46 della Costituzione, è stato un impegno importante e non facile, soprattutto nel periodo estivo. Siamo grati anche a tutti i politici e i rappresentanti delle istituzioni che, dopo essersi confrontati con noi sui temi al centro della proposta di legge, hanno deciso di sottoscrivere il testo. Un grazie, quindi, va ai parlamentari Fabrizio Rossi e Marco Simiani, all’assessore regionale Leonardo Marras, al presidente della Provincia Francesco Limatola, al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, Giacomo Termine e Roberto Creatini, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Monterotondo Marittimo, Gabriele Fusini e Tamara Fattorini, sindaco e vicesindaco di Magliano in Toscana, all’assessore di Follonica Mirjam Giorgieri, all’assessore di Roccastrada Emiliano Rabazzi, a Samuele Pii, consigliere di Castel del Piano e Alberto Bertinelli, consigliere di Manciano“.

La proposta di legge

Con la proposta di legge, che sarà depositata il 28 novembre prossimo, si vuole favorire l’ingresso dei lavoratori nei consigli di sorveglianza e di amministrazione, compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende (partecipazione gestionale), consentendo a chi lavora di prendere parte a forme di azionariato diffuso e nuove modalità di distribuzione degli utili (partecipazione finanziaria), introducendo incentivi e meccanismi premianti per chi contribuisce alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi (partecipazione finanziaria) e, con la partecipazione consultiva, di coinvolgere i sindacati in via preventiva e obbligatoria su alcune scelte strategiche.

“Crediamo – precisa Biliotti – che sia importante far partecipare le persone alla vita politica, sociale e sindacale di tutto il Paese e di questo territorio in particolare, perché il miglioramento delle condizioni di vita dipende dall’impegno di tutti. La proposta di legge vuole attuare l’articolo 46 della Costituzione, ancora non del tutto applicato, e punta ad aumentare i salari, avere più qualità, sicurezza e salute sul lavoro, garantire maggiore competitività alle imprese, favorire gli investimenti sui territori, a discapito della delocalizzazione. Per questo, apprezziamo la sensibilità degli amministratori che hanno deciso di sostenere la nostra idea, che intende contribuire, in maniera davvero costruttiva, al bene di tutta la collettività”.