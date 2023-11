Nasce il Centro commerciale naturale in paese: nominato il presidente

Pitigliano (Grosseto). E’ ufficiale: anche a Pitigliano si è costituito il Centro commerciale naturale. Una ‘nascita’ favorita dall’assistenza e dal supporto di Confcommercio Grosseto, che già lo scorso 20 settembre, in occasione dell’incontro tra amministrazione comunale e commercianti nel teatro civico, aveva iniziato a gettare le basi per aiutare i negozianti pitiglianesi a conseguire questo obiettivo.

Nei giorni scorsi il consiglio direttivo eletto dall’assemblea costituente ha a sua volta eletto presidente e vice presidente. Alla guida del Centro commerciale naturale di Pitigliano è stata quindi scelta Margherita Guastini (nella foto), mentre ad assumere la vice presidenza è stata chiamata Silvia Dominici.

“Siamo un gruppo di commercianti – dichiarano dal neo costituito Centro commerciale naturale di Pitigliano – che, unendo le forze, le idee e le competenze, sognano di raggiungere obiettivi comuni volti alla valorizzazione del nostro Comune. Puntiamo a promuovere il comparto commerciale e artigianale delle imprese del nostro paese; a incentivare e sostenere la vivacizzazione e la frequentazione di Pitigliano; a promuovere, collaborare e organizzare eventi ed attività che contribuiscano alla valorizzazione ad alla promozione turistica; a promuovere e a collaborare nella presentazione di progetti insieme ad enti pubblici e privati che valorizzino le nostre attività e qualifichino l’ambiente circostante. Ma non ci limiteremo solo a questo. Tutti crediamo fermamente nelle potenzialità di Pitigliano, ma solo camminando insieme e collaborando potremo finalmente portarle alla luce. ‘Insieme’ è la nostra parola d’ordine”.

“Sono molto orgoglioso del supporto che come Confcommercio Grosseto siamo riusciti a dare ai commercianti di Pitigliano, gruppo di imprenditori molto preparati e soprattutto già molto uniti – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. La loro disponibilità alla collaborazione e alla condivisione di idee e opportunità non poteva che condurre in maniera molto naturale alla nascita del Centro commerciale naturale, strumento che, oltre a una utilità tecnica, ha anche una funzione sociale molto importante per la tenuta di borghi che, seppur di piccole dimensioni, sono straordinariamente belli come è Pitigliano. A tutti i componenti del nuovo Centro commerciale naturale i miei personali auguri di buon lavoro“.

“Anche con questo nuovo Centro commerciale naturale ci siamo messi subito in opera per cogliere le tante opportunità che le diverse norme mettono a disposizione dei Centri commerciali naturali – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Ci sono bandi e progetti finalizzati proprio ad aiutare il commercio dei piccoli centri delle aree interne; coglierne le opportunità può essere determinante per raggiungere obiettivi di crescita e prosperità del contesto in cui si esercita l’attività. Ed essere organizzati nella forma giuridica del Centro commerciale naturale può risultare di fondamentale importanza. Confcommercio resterà a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità”.