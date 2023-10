Cisl e Cgil in piazza con il personale dell’Ispettorato del lavoro

Grosseto. Questa mattina i dipendenti dell’ispettorato del lavoro di Grosseto, che ha sede in via Belgio, hanno partecipato con i propri colleghi di tutta Italia allo sciopero nazionale di ente per richiamare l’attenzione sulle gravi carenze di personale nelle sedi provinciali. Carenze che mettono a rischio soprattutto l’attività di sorveglianza per la prevenzione degli incidenti sul lavoro, con quelli mortali che quest’anno sono già quasi 700 nel Paese, e il contrasto all’impiego di persone in nero.

Il commento della Cgil

Una delegazione della funzione pubblica della Cgil e della Rsu della sede maremmana dell’ispettorato, hanno consegnato un documento al Prefetto nel quale vengono riassunti tutti i problemi che stanno alla base delle difficoltà di questo importante servizio.

«Presso la sede provinciale dell’ispettorato del lavoro – spiega Salvatore Gallotta, per la Funzione pubblica della Cgil – operano formalmente 13 ispettori, due dei quali con competenze tecniche e gli altri con mansioni amministrative. Ma non si tratta della forza lavoro effettiva, sia perché un ispettore è in aspettativa, sia perché tre dei 13 sono neoassunti che entreranno in servizio il prossimo anno. Inoltre, c’è un continuo turnover di coloro che vengono assegnati alla sede di Grosseto e poi appena possono si trasferiscono. Gran parte del personale, inoltre, svolge altre funzioni, come le conciliazioni monocratiche o la vigilanza sui patronati, per cui di fatto il numero di ispezioni è molto basso rispetto a quel che servirebbe. Le ispezioni effettuate sono circa 250, ma l’obiettivo minimo è arrivare a 290. Secondo i calcoli della Cgil la pianta organica dovrebbe essere costituita da 22 ispettori, perlopiù dedicati alla vigilanza e al contrasto al lavoro nero. La carenza di personale, i livelli retributivi più bassi rispetto ad altri settori della Pubblica amministrazione, malgrado un utile di bilancio dell’agenzia nazionale che supera 200 milioni, sono tutti elementi che impediscono all’ispettorato di funzionare come dovrebbe. Oltretutto in una provincia molto vasta è caratterizzata da un’alta densità di micro-attività imprenditoriali».

Il commento della Cisl

Anche la Cisl Funzione pubblica di Grosseto ha preso parte al presidio organizzato questa mattina, lunedì 30 ottobre, in piazza Fratelli Rosselli, di fronte alla Prefettura, dalle organizzazioni sindacali per i dipendenti dell’Ispettorato del lavoro in tutta Italia.

«Gli Ispettorati del lavoro – spiega Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto – sono da tempo in carenza di personale; inoltre, dalle ultime disposizioni sulla pubblica amministrazione, non hanno avuto il riconoscimento di alcune indennità che spettano a tutti i dipendenti dei Ministeri.

L’Ispettorato del lavoro, negli anni, è sempre stato lasciato un po’ ai margini nell’ambito delle funzioni centrali nonostante rivesta un ruolo importante per la tutela e il rispetto dei diritti e delle tutele previste dalle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Si tratta di settori che meriterebbero, al contrario, riconoscimenti adeguati e nuove assunzioni perché il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, come la cronaca tristemente ci ricorda ogni giorno, non è ancora un dato acquisito. Solo attraverso i controlli, la prevenzione e l’informazione si possono evitare incidenti e malattie causate dal lavoro».