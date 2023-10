Premio “Cambiamenti”: ecco le tre imprese maremmane scelte da Cna

Grosseto. Sono la Tk1fire, HortoMio e Relive le tre aziende vincitrici della finale territoriale del premio “Cambiamenti”, promosso da Cna nazionale e dedicato al pensiero innovativo delle nuove imprese italiane. Tre start up, molto diverse tra loro, che sono state scelte tra le partecipanti per la finale regionale del premio, in programma a fine novembre.

La premiazione

Ad aggiudicarsi il primo premio, che consiste in 500 euro da spendere in servizi nelle aziende associate a Cna Grosseto, è stata la Tk1fire srl, rappresentata da Adriano Vignudelli, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo in ambito principalmente tessile. Tra i progetti in campo l’utilizzo di un chip nfc per la memorizzazione dei dati personali e del fascicolo sanitario elettronico da inserire nell’abbigliamento in dotazione a forze dell’ordine e personale che può essere impegnato in interventi a rischio, per permettere, in caso di incidente, ai sanitari di accedere immediatamente alle informazioni sanitarie, velocizzando le pratiche di soccorso.

Al secondo posto, con un premio del valore di 300 euro, HortoMio srl, start up innovativa, rappresentata alla premiazione da Giorgia Tomarchio, che si occupa di progettazione e realizzazione di serre e laboratori idroponici a carattere didattico, produttivo e di ricerca e che coinvolge, in questa attività, soprattutto le scuole, educando le nuove generazioni a un uso più consapevole delle risorse della terra.

Un’applicazione dal nome “Signs”, pensata per custodire, raccontare e condividere le storie dei nostri cari defunti è l’idea alla base di Relive sas, impresa di Massimiliano Gracili, che mira a mantenere viva la memoria delle persone scomparse e il patrimonio legato alle loro storie di vita e che si è collocata al terzo posto, con un premio del valore di 200 euro. Per tutte e tre le finaliste, inoltre, è previsto un anno di tesseramento gratuito a Cna Grosseto.

Le prime due imprese scelte a livello territoriale potranno partecipare alla finale regionale di fine novembre; se passeranno la selezione potranno aspirare a ricevere il premio nazionale che consiste in 20mila euro e un intero anno di una Citroen e-C4 (in formula noleggio senza vincoli) per il primo classificato; 5mila euro per il secondo e il terzo classificato e poi servizi, percorsi di formazione, incontri con investitori.

“Artigiani del futuro”

Oltre alla presentazione delle aziende partecipanti e alla premiazione delle vincitrici territoriali di “Cambiamenti”, la mattinata di venerdì 27 ottobre, che ha visto la partecipazione anche degli studenti di alcuni istituti superiori del territorio, è servita anche a parlare di “Artigiani del futuro”, il progetto ideato da Cna Grosseto e, da poco tempo, riproposto su scala regionale, pensato per favorire il dialogo tra mondo dell’impresa e scuola, attraverso un’offerta formativa più mirata rispetto ai bisogni del territorio e alle esigenze dei ragazzi e la possibilità di fare stage e tirocini in azienda. È stato presentato, infatti, anche il logo del progetto realizzato alla fine dello scorso anno scolastico da Tommaso Gullà, studente del Polo Bianciardi dell’indirizzo tecnico grafica e comunicazione.