Centro storico e pedonalizzazione corso, Confesercenti: “Necessario confronto con Comune”

Grosseto. «Come Confesercenti Grosseto crediamo che i processi di rinnovamento e cambiamento debbano essere governati e non cavalcati»: a dichiararlo è il presidente provinciale di Confesercenti Grosseto, Giovanni Caso, intervenendo sulle novità significative proposte dall’amministrazione comunale per il centro storico di Grosseto. Novità che avranno ripercussioni sulle attività degli esercenti presenti. Confesercenti ritiene che la concertazione con i sindacati di categoria del commercio sia un passaggio fondamentale ed irrinunciabile in questi casi.

«Crediamo che non sia proficuo soffiare sul fuoco del malumore ed alimentare la polemica in una fase preliminare di concertazione. Vogliamo cercare di andare incontro alle esigenze dei cittadini che apprezzano gli spazi esterni dei pubblici esercizi, richiedendo comunque una maggiore regolamentazione, tutelando al contempo gli interessi delle attività produttive che, come sindacato di categoria, vogliamo difendere» prosegue Caso.

«Ci stiamo impegnando a far dialogare gli esercenti con l’ente comunale, tenendo insieme gli interessi degli operatori con le prospettive di sviluppo del centro storico della città, che deve essere all’altezza del suo ruolo di capoluogo di provincia come le altre città toscane. Il centro storico della città sta tentando un cambio di marcia, grazie all’impegno del nuovo corso del Centro commerciale naturale insieme alle altre associazioni che vedono nel centro della città ancora il cuore pulsante della comunità. La situazione attuale deve essere di sprone ad affrontare la sfida di trovare un fine condiviso, in cui gli esercenti che noi rappresentiamo possano svolgere un ruolo determinante ed attivo», è il commento di Marco Di Giacopo, coordinatore di AssoTerziario, e di Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto.

«Dopo gli incontri avuti con gli esercenti faremo una serie di osservazioni relative alla bozza proposta dalla Giunta comunale per quanto riguarda il nuovo regolamento di decoro del centro storico di Grosseto e chiediamo all’assessore Riccardo Megale di convocarci per quanto riguarda la proposta di pedonalizzazione di corso Carducci – terminano gli esponenti di Confesercenti –, perché i problemi di consegna da parte dei corrieri in determinati orari possono incidere sul lavoro sulle attività commerciali presenti».