“Cambiamenti”: premiazione territoriale del concorso promosso da Cna

Grosseto. Arriva alla fase conclusiva “Cambiamenti“, il premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane promosso da Cna a livello nazionale e giunto, ormai, alla settima edizione.

La finale

Venerdì 27 ottobre, alle 9.30, la Sala Eden (sul bastione Garibaldi, sulle Mura medicee di Grosseto), ospita la finale territoriale organizzata da Cna Grosseto: tra le imprese del territorio partecipanti, infatti, saranno comunicati i nomi dei tre vincitori a livello provinciale e dell’impresa o delle imprese che parteciperanno alla finale regionale e potranno aspirare, se risulteranno vincitrici, ad arrivare alla fase conclusiva, in programma il 15 dicembre a Roma.

I premi

In palio, per le imprese di tutta Italia, 20mila euro e un intero anno di una Citroen e-C4 (in formula noleggio senza vincoli) per il primo classificato; 5mila euro per il secondo e il terzo classificato e poi servizi, percorsi di formazione, incontri con investitori.

Ma sono previsti anche premi per le tre “giovani” imprese, nate dopo il primo gennaio 2019, che hanno partecipato alla selezione territoriale, gestita, come ogni anno, dai Giovani imprenditori di Cna Grosseto. Al primo classificato andrà un premio di 500 euro da spendere nei servizi offerti dalle imprese associate a Cna Grosseto, mentre il secondo e il terzo riceveranno, rispettivamente 300 e 200 euro da spendere. Per tutti e tre i finalisti, inoltre, è previsto un anno di iscrizione gratuita all’associazione grossetana degli artigiani.

“Ogni anno – dichiara Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – il premio ‘Cambiamenti’ ci permette di entrare in contatto con interessanti realtà del nostro territorio ed è stato spesso occasione per creare collaborazioni e sinergie, ed è proprio questo lo spirito che guida molte delle nostre attività. Ai partecipanti facciamo il nostro ‘in bocca al lupo’, fiduciosi che comunque la partecipazione alla selezione sia stata una bella esperienza”.

“Artigiani del futuro”

Durante l’evento alla Sala Eden, al quale prenderanno parte anche alcuni studenti degli istituti superiori di Grosseto, sarà presentata anche la nuova edizione del progetto “Artigiani del futuro”, che punta a mettere in contatto scuole e imprese, attraverso un’offerta formativa più mirata rispetto ai bisogni del territorio e alle esigenze dei ragazzi e la possibilità di fare stage e tirocini in azienda, e sarà presentato anche il logo del progetto, realizzato da uno studente del Polo Bianciardi, indirizzo Tecnico, grafica e comunicazione.

Parteciperanno all’incontro, oltre ai rappresentanti di Cna Grosseto, anche Moreno Toigo, della società Simurg Ricerche, che segue il progetto “Artigiani del futuro”, e Gualtiero Fantoni, ricercatore e professore associato dell’Università di Pisa.