“Partecipazione al lavoro”: la raccolta firme per la proposta di legge arriva in paese

Orbetello (Grosseto). La Cisl torna in piazza per portare avanti la raccolta firme per la proposta di legge “Partecipazione al lavoro“.

Domani, sabato 14 ottobre, dalle 9 alle 13, sarà presente in località La spiaggetta ad Orbetello per dare informazioni e raccogliere la adesioni alla legge di iniziativa popolare che vuole modificare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di partecipare alle scelte gestionali, finanziarie, organizzative e consultive.

L’iniziativa rientra nella due giorni di “Festa della partecipazione” promossa dalla Cisl a livello nazionale.

La proposta di legge

Con la proposta di legge “Partecipazione al lavoro” si vuole favorire l’ingresso dei lavoratori nei consigli di sorveglianza e di amministrazione, compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende (partecipazione gestionale), consentire a chi lavora di prendere parte a forme di azionariato diffuso e nuove modalità di distribuzione degli utili (partecipazione finanziaria), introdurre incentivi e meccanismi premianti per chi contribuisce alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi (partecipazione finanziaria) e, con la partecipazione consultiva, coinvolgere i sindacati in via preventiva e obbligatoria su alcune scelte strategiche.

La proposta che è stata sottoscritta anche da alcuni politici del territorio.

Chi desidera aderire, può recarsi in una delle sedi Cisl della provincia di Grosseto. Per consultare quella più vicina è possibile visitare il sito: https://cisl.grosseto.it/dove-siamo/

Per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564.422301.