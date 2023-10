Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti: il servizio si allarga a Certificazione e Ambiente

Grosseto. Ancora un passo in più per il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti: da oggi, oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, le imprese potranno ricevere indicazioni più approfondite sull’etichettatura ambientale, grazie alla collaborazione con Conai, e supporto in tema di certificazione alimentare con il contributo di Agroqualità.

Il portale, realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo laboratorio chimico, ha raggiunto la copertura nazionale grazie alla collaborazione degli Enti camerali e riporta esempi di etichette di prodotti italiani, riferimenti normativi in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari, numerose Faq e pillole formative, che verranno integrate anche con le informazioni relative alle nuove tematiche.

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, nell’ambito del portale e sulla base di un flusso operativo personalizzato, ha attivato lo Sportello di primo orientamento on line , con lo scopo di supportare le imprese di Grosseto e Livorno nella corretta interpretazione della normativa sull’etichettatura e la sicurezza prodotti.

A chi si rivolge il servizio e come si accede

Il servizio si rivolge alle imprese del comparto agroalimentare e non, con sede o unità locale nelle province di Livorno e Grosseto.

Per presentare uno specifico quesito le imprese dovranno registrarsi al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti. A seguito della registrazione, sarà possibile accedere ad un’area riservata per la formulazione del quesito. Le risposte verranno inserite direttamente sul portale.

Per le imprese registrate al portale sarà inoltre possibile utilizzare la funzione “Crea la tua etichetta”, che consentirà di esercitarsi a creare le proprie etichette utilizzando un modello predefinito, ma non precompilato. L’impresa dovrà infatti scrivere le indicazioni come richieste dalla normativa. Il fac-simile dell’etichetta così creata potrà quindi essere inoltrata allo Sportello Etichettatura per un approfondimento.

I contenuti del portale sono accessibili a tutti, compresi i consumatori, che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le Faq con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito camerale al link https://www.lg.camcom.it/servizi/regolazione-mercato-tutela-consumatore/sportello-etichettatura-sicurezza-prodotti o rivolgersi a Sportello etichettatura e sicurezza prodotti.

E-mail: etichettatura@lg.camcom.it

Tel. sede di Livorno: 0586.231.223-291

Tel. sede di Grosseto: 0564.430.236