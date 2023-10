Legge “Partecipazione al lavoro”: l’assessore regionale Marras sottoscrive la proposta di Cisl

Grosseto. La legge di iniziativa popolare “Partecipazione al lavoro”, promossa dalla Cisl, ha raccolto il sostegno anche di Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana, che questa mattina, nella sede Cisl di Grosseto, ha sottoscritto la proposta di legge.

“Ringraziamo l’assessore Marras e gli altri politici che hanno aderito alla nostra iniziativa – dichiara Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto -. Questa proposta di legge vuole far aumentare la partecipazione dei lavoratori nelle scelte aziendali, garantendo un maggior coinvolgimento del personale”.

Nel Grossetano hanno sottoscritto la raccolta firme anche il presidente della Provincia, Francesco Limatola, e altri sindaci e assessori del territorio.

La proposta di legge

La proposta di legge punta a modificare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di partecipare nelle scelte gestionali, finanziarie, organizzative e consultive.

La partecipazione gestionale prevede l’ingresso dei lavoratori nei consigli di sorveglianza e di amministrazione, compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Con la partecipazione finanziaria, chi lavora può prendere parte e a forme di azionariato diffuso e nuove modalità di distribuzione degli utili. La partecipazione organizzativa mira ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per chi contribuisce alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi, mentre la partecipazione consultiva punta a un coinvolgimento dei sindacati in via preventiva e obbligatoria su alcune scelte strategiche.

Come aderire

Chi desidera aderire, può recarsi una delle sedi Cisl della provincia di Grosseto. Per consultare quella più vicina è possibile visitare il sito https://cisl.grosseto.it/dove-siamo/

Per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564.422301