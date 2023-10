Fino a 3mila euro di voucher per la formazione dei liberi professionisti

Grosseto. Confcommercio Grosseto segnala che la Regione Toscana ha messo a disposizione di liberi professionisti che vogliono rafforzare o aggiornare la loro formazione dei voucher dal valore massimo di 3 mila euro. L’avviso è inserito nell’ambito di GiovaniSì.

I requisiti

L’avviso è rivolto a professioniste e professionisti che esercitano attività intellettuale, sia in possesso di partita Iva sia senza partita Iva individuale purché esercitino in forma associata o societaria. Devono essere inoltre iscritte e iscritti ad albi di ordini o collegi professionali o ad associazioni professionali, oppure alla gestione separata dell’Inps.

Sono finanziabili le spese sostenute per corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione, oppure da Ordini professionali, Collegi professionali, associazioni professionali.

Ammesse anche le spese per le singole annualità delle Scuole di specializzazione in possesso del riconoscimento del Miur, per i corsi di alta formazione erogati dalle Università italiane e dalle Scuole di alta formazione riconosciute da Ordini e Collegi e/o da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali); finanziabili anche i Master universitari di I e II livello in Italia e all’estero.

Non sono ammissibili corsi di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nè la mera partecipazione a seminari e convegni.

“Potranno essere oggetto di voucher le spese per percorsi formativi avviati tra il giorno successivo la data di presentazione della domanda e i 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria – spiegano da Confcommercio Grosseto -. I percorsi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, ad esclusione dei Master universitari e dei corsi di alta formazione per i quali si tiene conto della durata effettiva. Il nostro ufficio bandi è a disposizione gratuitamente per la presentazione delle domande, previa sottoscrizione della quota associativa di Confcommercio Grosseto per l’annualità 2024. Si specifica inoltre che, grazie alla richiesta dei suddetti voucher, potranno essere finanziati fino al 100% anche i corsi di formazione professionale offerti dalla nostra agenzia formativa. Per informazioni invitiamo a venirci a trovare, oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it. Ricordiamo infine che Confcommercio Grosseto è Centro di orientamento di Università telematica Mercatorum. Significa che nei nostri uffici di via Tevere 17 a Grosseto è possibile iscriversi agli oltre venti corsi di laurea e ai numerosi master, tutti in e-learning, nel catalogo di Unimercatorum. Anche per questi corsi è possibile per i liberi professionisti richiedere il voucher della Regione”.