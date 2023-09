Cna aderisce al Patto contro l’inflazione: “Stop agli aumenti dei tassi”

Grosseto. Cna aderisce al patto contro l’inflazione, preso atto che il Governo ha accolto le richieste di molte associazioni di non limitarlo alla distribuzione e al commercio, ma di coinvolgere l’intera filiera dei beni di prima necessità.

“Il sistema delle piccole imprese – commenta Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – potrà fornire il proprio contributo al contrasto dell’aumento dei prezzi. L’obiettivo è quello di accelerare la diminuzione dell’inflazione, coadiuvando l’intervento della Banca centrale europea, che attualmente non sta producendo i risultati sperati”.

Il Governo e il parlamento sono chiamati a favorire la concorrenza, rimuovendo le rendite ingiustificate, intervenendo su mercati rilevanti, soprattutto riformando il mercato elettrico e del gas.

“Un dato preoccupante – prosegue Anna Rita Bramerini – è anche il calo registrato dall’Istat in tema di fiducia delle imprese e dei consumatori. Riteniamo che la sfiducia derivi dalle conseguenze della politica del credito promossa dalla Banca centrale europea che ha avuto i suoi riflessi sulle politiche del sistema bancario. I numeri, infatti, evidenziano che i prestiti alle imprese hanno registrato la contrazione più forte dal 2004 nel nostro Paese: meno 6,4% ad agosto su luglio, dopo il calo del 3,9 di luglio rispetto al mese precedente. Dobbiamo necessariamente collaborare per invertire la rotta, auspicando che il Governo vari provvedimenti espansivi e che la Bce non incrementi ulteriormente i tassi d’interesse”.