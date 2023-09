Verso la manifestazione nazionale, assemblea della Cgil: “Il Paese sta con la Costituzione”

Grosseto. È stata una grande occasione di confronto su temi alti con relatori di caratura nazionale la partecipata assemblea dei delegati della Cgil, “La Via maestra, insieme per la Costituzione”, tenutasi questa mattina alla Sala Eden sul bastione Garibaldi delle Mura medicee di Grosseto.

«In questi ultimi 10-15 anni – ha scandito Monica Pagni, segretaria provinciale della Cgil – la Costituzione è stata letteralmente stravolta nelle sue declinazioni economiche e sociali. Il messaggio che vogliamo arrivi forte e chiaro al Governo in occasione della manifestazione del 7 ottobre a Roma è che per quanto ci riguarda bisogna tornare allo spirito costituzionale su lavoro, che deve garantire una vita dignitosa; fisco, che sta perdendo progressività; giovani e istruzione, abbandonati a logiche insensate di mercato; sanità, con il servizio sanitario nazionale progressivamente subordinato alla sanità privata. Dimostreremo che il Paese reale sta con la Costituzione. E siamo orgogliosi del fatto che a Roma, insieme alla Cgil, ci saranno più di 100 realtà associative di livello nazionale, una bella fetta delle quali provenienti dal mondo del cattolicesimo sociale».

Fra i relatori anche un pugnace don Enzo Capitani, anima della Caritas diocesana, che non ha guardato in faccia a nessuno: «E’ tornato il momento di fare la guerra alla povertà, per testimoniare il nostro impegno nella giustizia. Perché è evidente a chi vuol vedere che la povertà impera laddove non c’è giustizia. La nostra partecipazione alla manifestazione di Roma, al di là delle differenze che possono esserci fra noi, sta nella cornice della mobilitazione nell’interesse delle persone, perché è la persona in quanto tale che deve tornare a essere centrale. Abbiamo tutti quanti bisogno di cambiare mentalità e di capire che il vero investimento di una società è quello che viene fatto sull’uomo, il che significa destinare risorse a cultura, scuola e formazione. Sostituendo alla miopia o assenza della politica, che sa occuparsi solo di emergenze, un nuovo umanesimo».

Don Enzo, che non potrà essere a Roma il prossimo 7 ottobre, perché impegnato al carcere di Grosseto nel suo ruolo di cappellano, ha fatto anche riferimento alla situazione locale. «Quando iniziai a svolgere il mio ruolo di prete tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 – ha spiegato – a Grosseto la disoccupazione era al 17% e il capoluogo era la seconda piazza per incidenza dei tossicodipendenti rispetto alla popolazione in Italia, dopo Verona. Poi c’è stata la ripresa economica, che negli anni ’90 e primi anni 2000 ha emancipato questa provincia. A partire dalla doppia crisi del 2008 e 2011, Grosseto e la Maremma sono precipitati in una spirale di declino con significative ricadute sociali. Da questo punto di vista, bisogna avere chiaro che il problema non è esclusivamente economico, ma richiede uno sforzo per rimettere al centro di tutto la persona».

E a proposito della centralità della persona, molto netta è stata anche la professoressa Nerina Dirindin, presidente dell’associazione “Salute diritto fondamentale”. «Veniamo – ha detto Dirindin rivolta ai delegati della Cgil – da un lungo periodo di vero e proprio assedio normativo, psicologico e culturale portato al servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di abbatterlo per fare spazio alla sanità privata. Ci avevano provato già negli anni ’90, ma, quando hanno visto che questo tentativo suscitava la reazione delle persone, hanno deciso di cambiare strategia. Puntando su un assedio di lunga lena che prima ha delegittimato, poi definanziato e infine smantellato pezzi del nostro sistema sanitario. Facendo passare la narrazione tossica, veicolata anche attraverso il lancio della sanità integrativa, che il privato è più efficiente ed efficace nel farsi carico della malattia delle persone. Un’affermazione apodittica e scollegata da qualunque evidenza scientifica che invece dava conto dell’esatto contrario. A tutto questo dobbiamo opporci in ogni modo e in ogni occasione, allargando il fronte di coloro che vogliono rafforzare la sanità pubblica e universalistica».

Chiaro il messaggio anche del professor Paolo Passaniti, che ha ricostruito ed esaltato «il ruolo storico del movimento dei lavoratori nella nascita di leggi, come lo Statuto dei lavoratori e la Legge 833 di istituzione del Sistema sanitario nazionale. Pilastri da cui ripartire per riaffermare oggi la visione costituzionale della società».