Uso dei diisocinati: Cna organizza un incontro gratuito per le imprese

Castel del Piano (Grosseto). E’ in programma per martedì 19 settembre, nella sede Cna di Castel del Piano, in via del Fattorone 20, un incontro formativo gratuito sull’uso dei diisocianati, promosso dall’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa grossetana e dedicato alle imprese dell’Amiata.

L’incontro

L’appuntamento è dalle 14.30 alle 18.30 ed è necessario, dal 24 agosto scorso, per chi utilizza questo tipo di prodotto chimico che si trova in isolanti, guarnizioni, sigillanti, adesivi e vernici, sostanze molto diffuse nei settori dell’edilizia, della nautica e dell’impiantistica.

La necessità di aver effettuato una formazione obbligatoria è legata all’entrata in vigore, anche in Italia, del nuovo regolamento europeo che stabilisce che chi fa uso di queste sostanze debba essere adeguatamente formato, a meno che la concentrazione complessiva di diisocinati non sia inferiore allo 0,1%.

Per informazioni e per prenotare il corso è possibile scrivere all’indirizzo formazione@cna-gr.it.