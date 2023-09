Isophos: torna in Maremma la Scuola internazionale sul fotovoltaico

Talamone (Grosseto). Gruppi di ricerca, aziende internazionali, esperti e docenti universitari da tutto il mondo in materia di tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione.

Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre a Talamone torna Isophos, la Scuola internazionale sul fotovoltaico: è la quindicesima edizione dell’iniziativa organizzata dall’azienda hi-tech grossetana Cicci Research – pmi fondata nel 2016 che sviluppa macchinari di test in questo settore – con il centro Chose (Center for hybrid and organic solar energy) dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Su www.isophos.it tutte le informazioni sulla scuola ed i suoi ospiti.

Il programma

L’appuntamento con l’evento di inaugurazione, aperto a tutti, è per lunedì 4 settembre alle 17.30, all’esterno della Rocca aldobrandesca di Talamone, con la presentazione dei gruppi di ricerca che parteciperanno ai workshop della settimana e delle aziende internazionali che lavorano sul fotovoltaico di nuova generazione. Di seguito, al circolo della vela, una degustazione con prodotti offerti dal Consorzio tutela Vini della Maremma Toscana, dal Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop e dall’azienda bioagricola La Selva.

«Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nella nostra Maremma e di sostenere fortemente con la nostra associazione un’iniziativa internazionale di tale importanza – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud –. La ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito delle energie rinnovabili sono più che mai cruciali nel mondo in cui viviamo, dove il tema delle fonti energetiche resta prioritario per le imprese e per le famiglie».

Nella foto: Lucio Cinà di Cicci Research