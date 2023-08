Il Flag Costa degli Etruschi traccia un bilancio: incontro sulla programmazione conclusa

Grosseto. Con 30 progetti finanziati, per un totale di oltre 2milioni di euro erogati attraverso la pubblicazione dei bandi, si chiude il periodo di attività del Flag Costa degli Etruschi, il gruppo di azione locale per la pesca che opera sui Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Livorno, Cecina, Rosignano, San Vincenzo e Isola d’Elba, a sostegno del settore della pesca e acquacoltura, nato nel 2016 per implementare la strategia di sviluppo costiero, attraverso i fondi comunitari Feamp 2014-2020.

L’incontro finale

Venerdì 1° settembre, alle 10, al Resort Riva del Sole, nel comune di Castiglione della Pescaia, si terrà l’incontro finale per fare il punto con gli attori locali sul periodo di programmazione appena concluso e sui progetti realizzati e, sulla base di questa valutazione, definire una nuova strategia di sviluppo costiero a valere sui prossimi anni, a partire dal 2024.

“2 milioni di euro di finanziamenti che hanno dato vita a 30 progetti sono senza dubbio numeri importanti – afferma Fabrizio Pasquini, presidente del Flag Costa degli Etruschi –, ma ancora di più lo è la certezza di aver innescato un cambiamento culturale nell’approccio allo sviluppo costiero. L’obiettivo che ci siamo dati è stato quello di rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori integrando l’attività di pesca con tutti gli altri temi principali della strategia di sviluppo locale: valorizzazione della filiera della pesca e acquacoltura, diversificazione, innovazione, ricerca scientifica e protezione dell’ecosistema marino. La consapevolezza che si è creata nelle comunità locali della pesca e acquacoltura, negli attori pubblici e privati, rispetto alla valorizzazione del mare e della costa, la percezione che sostenibilità ed economia possano incontrarsi e insieme moltiplicare gli effetti positivi sul territorio e sulle attività produttive, è un risultato tangibile che possiamo leggere attraverso i progetti messi in campo e le testimonianze dei beneficiari. Il valore aggiunto che rimane sul territorio all’indomani della chiusura di questo periodo di programmazione è l’aver messo a sistema una collaborazione tra attori pubblici e privati che tiene insieme, con un approccio integrato il mondo della pesca, dell’artigianato, gli operatori del turismo, il mondo della ricerca e le istituzioni, per uno sviluppo sostenibile delle coste e del nostro mare, con l’auspicio che possa continuare anche nel prossimo futuro”.

Come partecipare

È possibile partecipare all’evento del 1° settembre in presenza o da remoto: in entrambi i casi occorre comunque registrarsi compilando il form on line al link https://shorturl.at/tzBJ2

Il programma

Il programma dell’incontro prevede: alle 10 accoglienza dei partecipanti; alle 10.15 saluto di benvenuto del sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e del presidente del Flag Costa degli Etruschi, Fabrizio Pasquini, che introdurrà i lavori. Seguiranno alle 10.30: Fabrizio Tenna, della Centrale valutativa, sul tema “Analizzare il presente per contribuire al futuro”, valutazione dell’efficacia della strategia del Flag Costa degli Etruschi. Seguirà l’intervento da remoto di Margot Van Soetendael, di Famenet, su “La Blue Economy e gli indirizzi dell’Unione Europea per le nuove strategie di sviluppo locale”; Giovanni Maria Guarneri, della Regione Toscana, sul tema “Dai Flag ai Gal Pesca”, opportunità e nuovi scenari per il settore ittico in Toscana.

A partire dalle 11.30 “Il Flag Costa degli Etruschi attraverso le testimonianze dei beneficiari”: Lucia Tudini di Crea, progetto Far – Fish Aggregating Device; Alberto Scarsella, di Spidy società cooperativa, con il progetto di diversificazione delle attività di pesca; Alessandra Malfatti, della Cittadella della Pesca O.P. Progetto la pesca e i pescatori nella terra degli Etruschi, attività di sensibilizzazione e informazione; Marco Nottanelli, dell’impresa ittica Ottanelli Antonietta, progetto di diversificazione della Ppsca. Seguirà il dibattito.

Le conclusioni saranno a cura di Fabrizio Pasquini, presidente del Flag Costa degli Etruschi.

L’ultima sessione sarà dedicata al dibattito e agli interventi dei partecipanti online e in presenza.

Informazioni

www.flagcostadeglietruschi.it

flag@farmaremma.it